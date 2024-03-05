Многие популярные города мира пытаются бороться с чрезмерным наплывом путешественников. В частности, увеличивая туристический налог. Такое решение в 2024 году приняли Венеция, Париж, Амстердам.

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В каких городах мира туристов – в десятки раз больше, чем жителей

5 место – Рейкьявик (Исландия)

Столица Исландии в последние годы прошла колоссальный путь на вершину туристического Олимпа. Сейчас Рейкьявик – один из самых популярных туристических направлений Европы. Количество посетителей ежегодно растет. На одного местного жителя в среднем приходится 16 туристов. В городе действует туристический налог.



Рейкьявик – уникальный город / Unsplash

4 место – остров Родос

Греческий остров в Эгейском море ежегодно принимает тысячи туристов из разных уголков мира. На одного местного жителя приходится 21 путешественник. В то же время, к сожалению, Родос существенно пострадал после лесных пожаров 2023 года. Тогда пришлось эвакуировать людей из некоторых частей острова.



Родос оправляется после лесных пожаров / Unsplash

3 место – Брюгге (Бельгия)

Сказочный бельгийский городок так любят путешественники, что местные жители уже не выдерживают. Золотым временем для посещения Брюгге считается период с июня по сентябрь. Однако жители города просят туристов немного разгрузить их лето и посещать Брюгге в другие месяцы. В частности, отмечают, что Брюгге в октябре – лучше, что можно представить. К слову, на одного местного жителя в Брюгге приходится 21 турист.



Жители Брюгге хотят немного отдохнуть от туристов / Unsplash

2 место – Венеция (Италия)

Туда ведут все дороги туристов. Особенно в летний сезон, когда путешественники направляются на морские курорты Италии и непременно делают остановку, чтобы посетить любимую Венецию. Город так устал от гостей, что налог ввели даже на однодневные поездки. Кроме того, чтобы спасти Венецию, правительство Италии запретило проход больших круизных судов мимо площади Сан-Марко и каналом Джудекка.

В Венеции на одного местного жителя приходится 21 турист. К слову, путешественников спешат успокоить: уходить под воду город не собирается.



Венеция очаровывает туристов / Unsplash

1 место – Дубровник

Этот хорватский город побил все рекорды по соотношению туристов и местных жителей. Старинный Дубровник так и манит путешественников из разных уголков мира. Особую рекламу городу сделали съемки культового сериала "Игра престолов".



Дубровник ожидаемо возглавил топ / Unsplash

Сейчас город имеет такую статистику – 36 туристов на одного местного жителя. Люди жалуются на шум. Особенно надоедает звук чемоданов, которые везут нон стоп.