Пантеон ввел плату за вход

Плата за вход начала действовать с начала этой недели. С человека – 5 евро за входной билет.

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Построенный в первом веке до нашей эры, удивительный храм с куполом – самый популярный культурный объект Италии. Он был превращен в католическую церковь в 609 году нашей эры, переименован в Базилику Святой Марии и мучеников, и здесь регулярно отправляется месса.

Из-за того, что храм ежегодно проходят миллионы туристов, в Минкульте сочли идею с платным входом вполне логичной. Предполагается, что 70% вырученных средств пойдут на техническое обслуживание, 30% отойдут епархии.

Почему Пантеон будет взимать плату?

Министр культуры Дженнаро Санджулиано заявил, что этот шаг является делом "здравого смысла". Введение платы за вход произошло через 5 лет после того, как предыдущее правительство отложило планы начать брать с посетителей два евро.

Пантеон внутри / Фото UnSplash

Согласно новому плану, посетители в возрасте до 25 лет будут взиматься по пониженной ставке в размере 2 евро. Вход будет свободным для жителей Рима, несовершеннолетних, людей, посещающих мессу, и персонала базилики, в частности.