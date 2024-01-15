Спешите увидеть: популярную туристическую локацию на греческом острове может смыть водой

Райский остров Закинф в Греции является одним из самых популярных мест для туристов. Но вскоре он может потерять свою главную "изюминку", возле которой путешественники делают эффектные фото на пляже.

Затонувший корабль на пляже Навайо чаще всего появляется в инстаграмах туристов и упоминается в отзывах о греческом острове Закинф. Ему 43 года, и он, несомненно, стал символом этой бухты. Но обломки старого корабля, которые спешат увидеть туристы, могут скоро исчезнуть под водой.

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Популярная локация под угрозой

Туристические компании предлагают специальные экскурсии на пляж с разбитым кораблем. Но публикации туристов в соцсетях доказывают, что в последнее время вода очень близко подобралась к судну. Особенно хорошо это заметно, если сравнить фото за десятилетие.

Эта ситуация привлекла внимание греческих властей, ведь пляж Навайо приносит большой доход от туризма. Мэр Закинфа Гиоргос Стасинопулос и депутат Дионисис Актипис призвали Министерство туризма и Министерство экономики и финансов Греции принять срочные меры для защиты популярной локации.

Также мэр Закинфа предлагает установить систему контроля пропуска посетителей с электронной оплатой.

Что произошло с кораблем?

Корабль на Закинфе сел на мель в 1980 году. Как известно, он перевозил контрабанду. Когда судно начали преследовать правоохранители, экипаж бросил корабль прямо на пляже.

В 2018 году Навайо ненадолго закрывали. Здесь запретили купаться и швартовать лодки, ведь над пляжем обрушилась часть скалы. История повторилась в 2022 году. Произошел еще один оползень, вызванный землетрясением. Доступ к пляжу снова запретили. Туристам позволено было только подплывать к нему на лодках.

Греция вводит туристический налог

В 2024 году Греция вводит климатический налог для туристов. Эти средства хотят направить на улучшение инфраструктуры. Также власти надеются перекрыть убытки от пожаров и наводнений, которые произошли в 2023 году.

Новый "сбор на климатическую устойчивость" планируют взимать в высокий сезон – с марта по октябрь. Туристы будут платить налог в отелях и на виллах. Сумма доплаты будет зависеть от уровня жилья: от 1,5 евро в день в хостелах до 10 евро в пятизвездочных отелях.