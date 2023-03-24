Отмечается, что правительство Греции приняло решение о запрете въезда на пляж Навайо на Закинфе после того, как сейсмологи проверили риски смещения почвы. Повторную проверку проведут через полгода, и тогда продолжат действие решения или пересмотрят его.

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В заявлении, опубликованном Министерством туризма Греции сообщается, что проверка, проведенная 8 марта, выявила значительный риск оползней из-за сильной эрозии на окрестных склонах.

Безопасность жителей и путешественников превыше всего, и решение было принято с учетом новых научных данных Организации по антисейсмическому планированию и защите, учитывая большое количество посетителей района в туристический сезон,

– объяснил министр туризма Василис Кикилиас.

На основании результатов было согласовано пересматривать ситуацию дважды в год.

Ранее уже были пострадавшие

В 2018 году из-за обрушения 200-метровой скалы на этом пляже пострадали 7 человек, в том числе 2 детей. Позже из-за оползня 34-летняя туристка из Чехии получила перелом позвоночника.

В то время как в сентябре 2022 года сообщалось о массивном обвале из-за землетрясения магнитудой 5,4 балла, из-за чего пляж был закрыт. Однако власти разрешили туристам посещать это известное в Instagram место, но только по воде, поскольку заходить на песок или купаться у обрыва было строго запрещено.



Пляж Навайо на Закинфе / Фото greekcitytimes.com

Что нужно знать о локации

Пляж Навайо был назван в честь сильного шторма, из-за которого корабль "Панайотис" сел на мель в октябре 1980 года. В то время корабль использовался для контрабанды сигарет и алкоголя. В результате капитан корабля и несколько членов экипажа были арестованы, но позже суд снял с них все обвинения.

После затопления корабля местные жители начали опасаться того, что этот инцидент испортит репутацию пляжа и самого острова. Впрочем, все произошло наоборот – он стал туристической достопримечательностью эпического масштаба, которая сегодня появляется в социальных сетях каждого.