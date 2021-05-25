От ресторана до топовых международных компаний: как украинка шла за мечтой в Лондоне

После того как Виктория Шульга эмигрировала в Великобританию, она не верила, что украинцы могут достичь значительных карьерных высот за рубежом. Но потом убедилась: если рассмотреть возможности и не пренебречь ими, то получить желаемое – реально.

Сейчас Виктория занимает должность Senior Legal Counsel в престижной компании TransferGo. О своем опыте она охотно рассказала в интервью для Закордон 24.

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Как все началось

В Киеве Виктория Шульга получила специальность юриста в Международном научно-техническом университете. В Лондон попала именно благодаря направлению от этого вуза. Тогда, в 2002 году, студентов с рабочей визой сроком на 6 месяцев отправляли за границу на сезонные работы. Однако на родину из этой практики Виктория так и не вернулась.

Героиня статьи устроилась официанткой в ресторан. В тот период крупные инвестиционные банки и юридические компании казались ей недостижимой мечтой. Но уже через несколько лет она многим из них будет отказывать на многочисленные предложения о работе.