От ресторана до топовых международных компаний: как украинка шла за мечтой в Лондоне

После того как Виктория Шульга эмигрировала в Великобританию, она не верила, что украинцы могут достичь значительных карьерных высот за рубежом. Но потом убедилась: если рассмотреть возможности и не пренебречь ими, то получить желаемое – реально.
Сейчас Виктория занимает должность Senior Legal Counsel в престижной компании TransferGo. О своем опыте она охотно рассказала в интервью для Закордон 24.
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Как все началось
В Киеве Виктория Шульга получила специальность юриста в Международном научно-техническом университете. В Лондон попала именно благодаря направлению от этого вуза. Тогда, в 2002 году, студентов с рабочей визой сроком на 6 месяцев отправляли за границу на сезонные работы. Однако на родину из этой практики Виктория так и не вернулась.
Героиня статьи устроилась официанткой в ресторан. В тот период крупные инвестиционные банки и юридические компании казались ей недостижимой мечтой. Но уже через несколько лет она многим из них будет отказывать на многочисленные предложения о работе.
Виктория Шульга, Senior Legal Counsel компании TransferGo / Фото Виктория Шульга
Профессиональная реализация
В Лондоне Виктория подтвердила юридический диплом, получив статус Bachelor of Law в University of Law, а также повысила квалификацию, закончив Post graduate degree in Law.
Британское образование открыло украинке немало возможностей: Виктория начала профессиональную реализацию в известных юридических компаниях и в таких масштабных банках, как Citi Bank и Barclays. Но когда начался локдаун, проект, на котором она работала в банке, приостановили. Виктория решила искать временную работу на неопределенный период. При этом планировала вернуться в банк, как только ситуация стабилизируется.
Поэтому когда Виктория получила должность в компании TransferGo, которая занимается международными денежными переводами, в том числе из Европы в Украину, она и не думала, что эта работа понравится ей настолько, что придется отказаться от предложения вернуться в банк. О своем решении Виктория не жалеет.
Я начала работать в TransferGo около года назад и, конечно, были заманчивые предложения от других компаний. Но я не ошиблась в выборе. Прекрасное руководство, замечательные коллеги и большие перспективы – это все о TransferGo! Я и сама постоянно пользуюсь услугами TransferGo и пересылаю средства в Украину, поскольку там у меня остались мама и сестра с семьей,
– поделилась Виктория Шульга.
В TransferGo Виктория отвечает за все контракты и дает конечное согласование перед подписанием договоров, а также помогает отделу кадров, поскольку имеет специальность по трудовому праву.
Условия работы ей очень понравились, в том числе возможность работать из дома. Компания ценит вклад каждого работника, поэтому быть в команде TransferGo – комфортно и приятно, говорит украинка. Что самое важное – здесь реально стремительно развиваться в карьере. Перейти с Legal Counsel на Senior Legal Counsel Виктории удалось всего за несколько месяцев.
Здесь твой вклад ценят. Благодарят за каждое сделанное дело. Если видят твои способности и старания, то всячески поощряют,
– рассказывает о работе в TransferGo Виктория Шульга.
Время вне работы
Украинка заметила, что британцы могут позавидовать трудолюбию украинцев, зато умеют хорошо отдыхать. Местные жители любят проводить внерабочее время в пабах. В четверг и пятницу люди уходят с работы раньше, чтобы посидеть в каком-то заведении. Так принято встречать выходные. На период карантина эта традиция изменилась, но сейчас активно возвращается в общество.
У Виктории есть и много других увлечений. Свободное время она, как правило, проводит с дочкой. Семья любит зимние виды спорта, в частности катание на коньках и лыжах. А позапрошлой зимой Виктория прилетала в Украину со своими лондонскими друзьями. Компания отдыхала на горнолыжном курорте "Плай". Британцам очень понравились заснеженные украинские горы.
Виктория Шульга отдыхает с дочкой в Карпатах / Фото Виктория Шульга
Особенности эмигрантской жизни в Лондоне
По словам Виктории, британцы очень отличаются от украинцев своей культурой и взглядами на жизнь. Сначала они кажутся странными, потому что, например, смеются над шутками, которые не являются остроумными для нас, и могут обращаться к незнакомцам со словами love или darling. Однако они всегда вежливые, и даже в общественный транспорт заходят по очереди. Личное пространство здесь уважают: соседи редко что-то занимают друг у друга и не ходят в гости без приглашения.
Виктория отметила, что в Англии украинцы могут добиться значительных высот, если не поленятся получить образование. Великобритания поддерживает тех, у кого есть желание учиться, в частности здесь есть выгодные кредиты на обучение.
Также тем, кто намерен переехать, Виктория советует обратить внимание на язык. В Украине преподают скорее американский английский, поэтому понять британский акцент будет сложно даже тем, у кого высокий уровень знаний. К другому, по мнению Виктории Шульги, привыкнуть не столь сложно.
Героиня интервью получила гражданство страны еще 7 лет назад. За это время Лондон успел стать ее домом. Возвращаться в Украину Виктория не планирует. Дешевые авиабилеты, наличие в Лондоне магазинов с украинскими продуктами и отличный сервис TransferGo с всегда выгодным курсом, низкой комиссией и отсутствием лишних доплат позволяют ей поддерживать необходимую связь с родиной.
Сервис TransferGo помогает Виктории Шульге поддерживать связь с родными / Фото Unsplash