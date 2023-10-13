Президент Франции Эммануэль Макрон сначала обещал открыть Нотр-Дам для посетителей до летних Олимпийских игр 2024, которые состоятся в столице Франции. Но, к сожалению, это сделать не удастся. Так какую же дату открытия называет французская власть — узнаете дальше.

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Когда можно будет посетить Нотр-Дам?

Если все пойдет по плану, до конца года смогут завершить важнейшую часть восстановления собора: установку дубового каркаса для шпиля. Именно его восстановить сложнее всего.

Официальное открытие назначено на 8 декабря 2024 года. Во время Олимпиады, которая стартует в июле, реконструкция еще будет продолжаться. В этот период Нотр-Дам будет частично закрыт строительными лесами и туристам не удастся попасть в собор. Но они смогут увидеть виртуальную выставку и фотографии, посвященные восстановлению Нотр-Дам-де-Пари.

Так сейчас выглядит Нотр-Дам / Cyril Marcilhacy (Bloomberg)

Восстановление после пожара

Работы уже на финальной стадии. Реконструкция храма началась в прошлом году. Французские власти решили восстановить собор таким, каким он был до пожара. В частности, воспроизвести 96-метровый шпиль по проекту архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка.

Восстановление задержалось из-за длительной очистки здания от опасных остатков свинца после пожара. Из-за этого существовали риски отравления для строителей. Также, пользуясь случаем, решили провести археологические исследования внутри собора.

Напомним, пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля 2019 года. Трагедия уничтожила большую часть крыши собора и повредила интерьер. Полностью выгорел и обрушился уникальный шпиль здания.

Расследование причин пожара продолжается. Французские власти предполагают, что возгорание могли спровоцировать строительные работы, которые проходили в соборе в то время.

Буквально через несколько дней после пожара на восстановление собора Нотр-Дам пожертвовали более 1 миллиарда евро. Денежные средства поступали от крупных компаний, бизнесменов и благотворительных фондов.