Как оформить Tax Free на приобретенные в Польше товары: подробная инструкция
Источник:yavp.pl
Иностранцы, не являющиеся резидентами стран ЕС, имеют право на возмещение налога VAT на приобретенные в Польше товары. Вернуть часть стоимости можно с покупок в торговых точках, имеющих зеленую отметку Tax Free.
Кроме того, возместить VAT можно только в том случае, если сумма покупки была больше 200 злотых одним чеком. О всех нюансах оформления Tax Free в Польше – далее в материале.
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Оформление Tax Free
О возможности возвращения VAT следует поинтересоваться у продавца конкретной торговой точки. Он должен отправить соответствующий документ на вашу электронную почту, например, в формате pdf, или же предоставить его распечатку – обязательно с печатью магазина.
Копия также автоматически отправляется на границу – при выезде нужно будет показать ваш экземпляр. При этом необходимо указать, каких товаров из перечня нет, а те, какие есть – предъявить по требованию.
На распечатке на границе ставится штамп POLSKA-CŁO. С этим документом нужно будет лично прийти к продавцу при следующем визите в Польшу и получить возмещение VAT наличными. Если печатный документ был получен в Польше, но человек покидает территорию Европейского Союза через границу другого государства, подтверждение вывоза товаров выдается согласно действующим в этой стране правилам.
Возврат средств
Возврат VAT в Польше возможен двумя способами – безналичным и наличным. Предельный срок фактического зачисления возмещения регулируется законодательством республики и составляет 10 месяцев.
Однако этот срок может корректироваться продавцом, и часто – в сторону уменьшения. Поэтому обязательно следует уточнять условия возмещения налога при приобретении товаров непосредственно в торговой точке.Важно! Базовая ставка налога VAT в Польше составляет 23% . Однако на отдельные товары возможно начисление ставки в 8 или 5%. Это и есть тот процент стоимости покупки, который можно вернуть.
Ставка VAT на отдельные категории товаров в Польше
Ставкой 23% облагаются следующие товары:
- бытовая техника;
- товары для дома;
- электроника;
- смартфоны;
- строительные материалы и инструменты;
- посуда;
- музыкальные инструменты;
- бытовая химия;
- мебель;
- одежда и обувь;
- духи и косметика;
- спортивные товары;
- детские игрушки;
- алкогольные и слабоалкогольные напитки.
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VAT в 8% накладывается на:
- тропические фрукты и цитрусовые;
- детское питание;
- одноразовые подгузники;
- консервированные овощи.
5% стоимости можно вернуть с приобретенных на территории Польши книг, журналов и другой печатной продукции.