Как сказал министр здравоохранения Адам Недзельский, в последние дни наблюдается положительная тенденция к снижению количества заболевших.

Важно Изменения в законе об иностранцах в Польше: все, что важно знать украинцам

Глава польского Минздрава выразил надежду, что уже в марте власти смогут принять смелые решения об отмене ограничений.

Мы имеем дело с началом конца пандемии,

– заявил он.

На вопрос, означает ли это, что не будет ограничений и обязанности носить маски в закрытых помещениях, глава Минздрава заявил, что такого обязательства не будет, однако останется рекомендация.

"Маски останутся с нами, но не как обязательство, а как рекомендация. Думаю, это будет важной профилактикой, особенно в таких местах, как общественный транспорт", – сказал он.

Изменения правил въезда в Польшу

С 11 февраля карантин по прибытии из-за границы будет снят с тех, кто предъявит COVID-сертификат. Это означает, что все вакцинированные путешественники, которые будут пересекать польскую границу после 11 февраля, не должны обязательно сдавать тест на коронавирус.

Обратите внимание! В то же время, не вакцинированные люди должны пройти 7-дневный карантин по прибытию.

Однако это не все изменения по карантину. С 15 февраля изоляция инфицированных будет уменьшена с 10 до 7 дней. А карантин для соседей по дому будет применяться только при изоляции больного члена семьи. В министерстве здравоохранения Польши также решили снять карантин для контактировавших с инфицированными.

Как мир борется с Омикроном: смотрите видео