Об этом заявила Моника Беут-Лутик, пресс-секретарь мэрии. Таким образом в польской столице еще раз напомнили о важности и эффективности вакцинации.

Актуально Польша открыта для украинцев: как из этой страны отправлять деньги родным с выгодой для себя

Подробнее о коронавирусе в Варшаве

Четвертая волна охватит тех, кто не привился и не переболел ранее. У них нет защиты от Дельты, нового, более заразного штамма. Таким людям угрожают серьезные осложнения или даже смерть. Теперь даже молодые непривитые люди не могут чувствовать себя в безопасности, поскольку вирус ищет новые пути,

– отмечает Войцех Фелешко, иммунолог из Университетского клинического центра Варшавского медицинского университета.