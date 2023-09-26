Важная особенность ресторанов в Италии: туристы вынуждены переплачивать
Источник:Express
Туристы, желающие насладиться настоящей итальянской кухней в местных ресторанах, должны подготовиться к непредвиденным расходам на своих счетах. В заведениях питания Италии часто включать дополнительную плату, которую именуют "coperto", как часть общего обеда.
О какой особенности ресторанов Италии нужно знать?
"Коперто" – это фиксированная цена за сервировку стола, которая применяется к каждому человеку в группе посетителей. Обычно плата составляет 1 – 3 евро с человека. Группа из трех человек должна быть готова заплатить дополнительные 9 евро за столик в ресторане.
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К примеру, по словам одного из туристов, во время недавней поездки в Палермо в каждом ресторане им подавали хлеб в начале трапезы, и нередко именно для покрытия его стоимости используется плата за вход.
Если вы платите за еду наличными, важно предусмотреть в бюджете плату за вход, которая обычно указывается как "coperto" внизу квитанции. В некоторых ресторанах в меню входила плата за вход, но так было не всегда,
– пишет он.
Подтвердил это и британский эксперт по путешествиям Саймон Колдер, заявивший, что в стоимость входного билета входят хлеб и оливки. Этого можно не заметить этого мелким шрифтом внизу меню.
При этом отмечается, что плата за вход часто бывает выше в ресторанах в оживленных районах, чем в менее туристических местах.
В ресторанах Италии придется платить "коперто" / Фото UnSplash
Какие страны мира заставляют заплатить за въезд и не только
Многочисленные страны и города, включая несколько европейских, недавно ввели плату для посетителей. Такое решение принято не только, чтобы получить прибыль, но и умерить огромный наплыв туристов.
Суммы взысканий колеблются от 50 центов до десятков евро. Отметим, и хотя обычно ежедневная сумма налога невелика, в течение недели семья из четырех человек может заплатить городу более 115 евро, не считая стоимости проживания, транспорта и сувениров. Узнайте подробнее о каких суммах идет речь и в каких странах туристы теперь должны платить обязательное собрание.