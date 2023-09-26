Каждый год тысячи людей сталкиваются с воровством ценных вещей за границей. Именно туристы – легкая добыча для карманников, поскольку они хуже ориентируются в городе и посещают людные локации. В каких странах вас скорее всего могут ограбить и как не стать жертвой уличных воров – дальше в материале.

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В каких странах часто обворовывают туристов

Чтобы составить рейтинг, эксперты воспользовались отзывами путешественников и подсчитали количество упоминаний о карманных кражах в популярных туристических локациях каждой страны. Поэтому, по данным Европейского индекса карманных краж, больше всего таких проблем с туристами случалось в Италии.

Посетители Колизея, фонтана Треви, Пантеона и галереи Уффици вспоминали кражи вещей в своих отзывах о путешествии чаще всего. На один миллион отзывов путешественников о карманниках написали 463 раза. Это самый высокий показатель среди всех стран Европы.

На втором месте этого списка оказалась Франция. Здесь вы также рискуете внезапно оказаться без кошелька или телефона, который просто исчезнет из вашего кармана. На миллион отзывов о путешествии в страну – 283 были о воровстве. И чаще всего – в Париже.

А на третьей позиции рейтинга стран, где часто обворовывают туристов – Нидерланды. Испания, к слову, заняла шестое место в этом списке. И это несмотря на репутацию Барселоны, где карманники очень активны.

А вот странами, где туристов грабят реже всего, признали Ирландию и Польшу.

Как защититься от уличных воров?

Кража, конечно, может произойти где угодно. Но в особой зоне риска – горячие туристические локации. Несколько советов для путешественников дал Грег Уилсон, основатель и генеральный директор одной из компаний, занимающихся туристическим страхованием.

Известные достопримечательности, такие как Эйфелева башня в Париже и фонтан Треви в Риме, особенно популярны среди карманников, поскольку они там могут передвигаться более незаметно среди большой толпы,

– говорит Уилсон.

Он также рекомендует туристам оставлять ценные вещи, такие как ювелирные изделия или часы, в сейфе отеля. А еще можно пользоваться специальной сумкой через плечо, которая застегивается спереди на молнию. В нее удобно положить наличные деньги и телефон, чтобы не носить их в кармане.

Не следует оставлять вещи без присмотра и надеяться, что их никто не возьмет. Если вас ограбят, когда вы не следили за своими ценностями, страховая компания вам ничего не возместит. Если карманники все же похитили у вас ценные вещи, обязательно нужно написать заявление в местную полицию. Этот факт подтвердит преступление для страховой и увеличит шансы на возмещение.

Грег Уилсон также советует иметь копии важных документов и дополнительно хранить их электронные версии в сети. Тогда это не будет большой проблемой, даже если у вас украдут телефон.