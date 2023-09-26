"Коперто" – це фіксована ціна за сервування столу, яке застосовується до кожної людини в групі відвідувачів. Зазвичай плата становить 1 – 3 євро з людини. Тож група з трьох осіб має бути готова заплатити додаткові 9 євро за столик у ресторані.

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Наприклад, за словами одного з туристів, під час недавньої поїздки в Палермо в кожному ресторані їм подавали хліб на початку трапези, і нерідко саме для покриття його вартості використовується плата за вхід.

Якщо ви платите за їжу готівкою, важливо передбачити в бюджеті плату за вхід, яка зазвичай вказується як "coperto" внизу квитанції. У деяких ресторанах в меню входила плата за вхід, але так було не завжди,

– пише він.