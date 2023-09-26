Про яку особливість ресторанів Італії треба знати?
"Коперто" – це фіксована ціна за сервування столу, яке застосовується до кожної людини в групі відвідувачів. Зазвичай плата становить 1 – 3 євро з людини. Тож група з трьох осіб має бути готова заплатити додаткові 9 євро за столик у ресторані.
Читайте також Витягнуть гаманець за секунди: які країни Європи найбільше страждають від кишенькових злодіїв
Наприклад, за словами одного з туристів, під час недавньої поїздки в Палермо в кожному ресторані їм подавали хліб на початку трапези, і нерідко саме для покриття його вартості використовується плата за вхід.
Якщо ви платите за їжу готівкою, важливо передбачити в бюджеті плату за вхід, яка зазвичай вказується як "coperto" внизу квитанції. У деяких ресторанах в меню входила плата за вхід, але так було не завжди,
– пише він.
Підтвердив це і британський експерт з подорожей Саймон Колдер, який заявив, що у вартість вхідного квитка входять хліб і оливки. Цього можна не помітити цього дрібним шрифтом внизу меню.
При цьому наголошується, що плата за вхід часто буває вище в ресторанах у жвавих районах, ніж в менш туристичних місцях.
В ресторанах Італії доведеться платити "коперто" / Фото UnSplash
Які країни світу змушують заплатити за в'їзд і не тільки
Численні країни та міста, включно з кількома європейськими, нещодавно запровадили плату для відвідувачів. Таке рішення прийнято не лише, щоб отримати прибуток, але й стримати величезний наплив туристів.
Суми стягнень коливаються від 50 центів до десятків євро. Зазначимо, і хоча зазвичай щоденна сума податку є невеликою, протягом тижня сім'я із чотирьох осіб може заплатити місту понад 115 євро, не враховуючи вартість проживання, транспорту та сувенірів. Дізнайтеся детальніше про які суми йдеться та в яких країнах туристи тепер мають сплачувати обов'язкові збори.