"Коперто" – это фиксированная цена за сервировку стола, которая применяется к каждому человеку в группе посетителей. Обычно плата составляет 1 – 3 евро с человека. Группа из трех человек должна быть готова заплатить дополнительные 9 евро за столик в ресторане.

Читайте также Вытащит кошелек за секунды: какие страны Европы больше всего страдают от карманников

К примеру, по словам одного из туристов, во время недавней поездки в Палермо в каждом ресторане им подавали хлеб в начале трапезы, и нередко именно для покрытия его стоимости используется плата за вход.

Если вы платите за еду наличными, важно предусмотреть в бюджете плату за вход, которая обычно указывается как "coperto" внизу квитанции. В некоторых ресторанах в меню входила плата за вход, но так было не всегда,

– пишет он.