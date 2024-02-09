Блокаду границы польские фермеры начали утром 9 февраля. Из-за их действий существенно затруднено движение через пункты пропуска: “Медыка – Шегини”, “Хребенное – Рава-Русская”, “Дорохуск – Ягодын”. Участие в блокаде границы принимают сотни поляков.

Обратите внимание Поляки заблокировали пункт пропуска "Шегини", не могут проехать все виды транспорта, – ГПСУ

Польские фермеры отметили, что собираются устраивать всеобщую забастовку. В качестве причины они называют, в частности, заявления польских властей, что страна будет придерживаться всех решений Еврокомиссии по импорту сельскохозяйственной продукции и продуктов из Украины.

Какова ситуация в пунктах пропуска

По данным польских пограничников, протестующие настроены пропускать:

по 1 грузовому автомобилю, 1 автобусу и 1 легковому автомобилю в час перед пунктом пропуска "Медыка";

по 2 грузовых автомобиля в час в обоих направлениях через "Хребенное" (движение автобусов и легковых авто вроде бы не будут блокировать);

по одному грузовику каждый час через "Дорохуск". Движение автобусов также вроде бы должно происходить без изменений.

Людям рекомендуют планировать свой день с учетом этих ограничений.

Что говорит Государственная таможенная служба

Государственная таможенная служба сообщила, что польские фермеры с 9 февраля будут препятствовать перегрузке украинских сельскохозяйственных товаров с железнодорожного на автомобильный транспорт, а также – не допускать их перемещения на терминалы по станции Хрубешув. Говорится о пункте-пропуске "Хрубешув – Владимир-Волынский".