Как выглядят главные елки в разных странах Европы: яркие фото

30 декабря 2022, 19:58
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К рождественско-новогодним датам готовятся во всем мире. У каждой страны, конечно, свои традиции. Впрочем, неизменным атрибутом праздников есть елка. На центральных площадях городов уже нарядили главных лесных красавиц.

Несмотря на то, что зима все никак не решится порадовать нас пушистым снегом и подарить ощущение праздника, есть отличный выход, как это исправить! Закордон 24 предлагает подборку самых красивых и зрелищных елок в разных уголках Земли. Уверенны, эти удивительные праздничные деревья точно зарядят вас новогодним настроением.

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Если вы решили поехать на рождественско-новогодние праздники в Германию, Францию, Австрию, Великобританию, Бельгию, Польшу, Швейцарию, Испанию, Италию или куда-нибудь еще в Европе, не упустите возможность открыть для себя лучшие рождественские елки.

Новогодние красавицы, которых мы собрали в этой подборке, ожидают в главных городах Европы. Они символизируют рождественские праздники своими феерическими ярмарками, вкусным глинтвейном и душистой выпечкой.

Главные елки открыли в разных странах Европы

Варшава – Польша

С 25 ноября 2022 года по 6 января 2023 года

Елка в Варшаве / Фото Warsaw Tourist Office

Лондон – Великобритания

С 18 ноября 2022 года по 1 января 2023 года

Елка в Лондоне в Ковент-Гардене / Фото с инстаграма @coventgardenldn

Будапешт – Венгрия

С 18 ноября 2022 года по 1 января 2023 года

Елка в Будапеште / Фото BellisiMo

Прага – Чехия

С 26 ноября 2022 года по 6 января 2023 года

Елка в Праге / Фото Jan Jironc

Вена – Австрия

С 19 ноября по 26 декабря 2022 года

Елка в Вене / Фото Ventura

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Париж – Франция

С 19 ноября по 31 декабря 2022 года

Елка в Париже / Фото Paris info

Страсбург – Франция

С 25 ноября по 25 декабря 2022 года

Елка в Страсбурге / Фото Leonid Andronov

Берлин – Германия

С 21 ноября по 31 декабря 2022 года

Елка в Берлине / Фото S. Borisov

Кельн – Германия

С 21 ноября по 23 декабря 2022 года

Елка в Кельне / Фото Mapics

Рим – Италия

С 1 декабря 2022 года по 6 января 2023 года

Елка в Риме возле Колизея / Фото Matteo Gabrieli

Рим – Италия

С 3 декабря 2022 года по 6 января 2023 года

Елка в Риме рядом с собором святого Петра / Фото Vatican tickets and tour

Таллин –  Эстония

С 25 ноября 2022 года по 8 января 2023 года

Елка в Таллине / Фото snowflakediana

Стокгольм  Швеция

С 19 ноября по 23 декабря 2022 года

Елка в Стокгольме / Фото Oleksiy Mark

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Лиссабон –  Португалия

С 1 декабря 2022 года по 6 января 2023 года

Елка в Лиссабоне / Фото Joyfull

Инсбрук –  Австрия

С 15 ноября по 23 декабря 2022 года

Елка в Инсбруке / Фото LianeM

Базель –  Швейцария

С 24 ноября по 23 декабря 2022 года

Елка в Базеле / Фото Pinterest

Брюссель –  Бельгия

С 25 ноября 2022 года по 1 января 2023 года

Елка в Брюсселе / Фото VisitBrussels E.Danhier

Эдинбург – Шотландия

С 19 ноября 2022 года по 3 января 2023 года

Елка в Эдинбурге / Фото Shutterstock

Барселона – Испания

Елка в Барселоне / Фото из твиттер @nakimushipanco

Монте-Карло – Монако 

С 23 ноября 2022 года по 8 января 2023 года

Елка в Монте-Карло / Фото Shutterstock

Дух Рождества и Нового года пришел уже в разные уголки мира. Так что праздничный сезон продолжается, и его главным символом неизменно остается елка!

Автор: Марта Касіянчук