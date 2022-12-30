Как выглядят главные елки в разных странах Европы: яркие фото

К рождественско-новогодним датам готовятся во всем мире. У каждой страны, конечно, свои традиции. Впрочем, неизменным атрибутом праздников есть елка. На центральных площадях городов уже нарядили главных лесных красавиц.

Несмотря на то, что зима все никак не решится порадовать нас пушистым снегом и подарить ощущение праздника, есть отличный выход, как это исправить! Закордон 24 предлагает подборку самых красивых и зрелищных елок в разных уголках Земли. Уверенны, эти удивительные праздничные деревья точно зарядят вас новогодним настроением.

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Если вы решили поехать на рождественско-новогодние праздники в Германию, Францию, Австрию, Великобританию, Бельгию, Польшу, Швейцарию, Испанию, Италию или куда-нибудь еще в Европе, не упустите возможность открыть для себя лучшие рождественские елки.

Новогодние красавицы, которых мы собрали в этой подборке, ожидают в главных городах Европы. Они символизируют рождественские праздники своими феерическими ярмарками, вкусным глинтвейном и душистой выпечкой.

Главные елки открыли в разных странах Европы

Варшава – Польша

С 25 ноября 2022 года по 6 января 2023 года

Елка в Варшаве / Фото Warsaw Tourist Office

Лондон – Великобритания

С 18 ноября 2022 года по 1 января 2023 года

Елка в Лондоне в Ковент-Гардене / Фото с инстаграма @coventgardenldn

Будапешт – Венгрия

С 18 ноября 2022 года по 1 января 2023 года

Елка в Будапеште / Фото BellisiMo

Прага – Чехия

С 26 ноября 2022 года по 6 января 2023 года

Елка в Праге / Фото Jan Jironc

Вена – Австрия С 19 ноября по 26 декабря 2022 года С 19 ноября по 26 декабря 2022 года Елка в Вене / Фото Ventura Обратите внимание В Европе выбрали самую красивую елку 2022 года Париж – Франция С 19 ноября по 31 декабря 2022 года С 19 ноября по 31 декабря 2022 года Елка в Париже / Фото Paris info Страсбург – Франция С 25 ноября по 25 декабря 2022 года С 25 ноября по 25 декабря 2022 года Елка в Страсбурге / Фото Leonid Andronov Берлин – Германия С 21 ноября по 31 декабря 2022 года С 21 ноября по 31 декабря 2022 года Елка в Берлине / Фото S. Borisov Кельн – Германия С 21 ноября по 23 декабря 2022 года С 21 ноября по 23 декабря 2022 года Елка в Кельне / Фото Mapics Рим – Италия С 1 декабря 2022 года по 6 января 2023 года С 1 декабря 2022 года по 6 января 2023 года Елка в Риме возле Колизея / Фото Matteo Gabrieli Рим – Италия С 3 декабря 2022 года по 6 января 2023 года С 3 декабря 2022 года по 6 января 2023 года Елка в Риме рядом с собором святого Петра / Фото Vatican tickets and tour Таллин – Эстония С 25 ноября 2022 года по 8 января 2023 года С 25 ноября 2022 года по 8 января 2023 года Елка в Таллине / Фото snowflakediana Стокгольм Швеция С 19 ноября по 23 декабря 2022 года С 19 ноября по 23 декабря 2022 года Елка в Стокгольме / Фото Oleksiy Mark ​ Достойно внимания Как мир показывал поддержку Украине в 2022 году: знаковые фото в сине-желтых цветах Лиссабон – Португалия С 1 декабря 2022 года по 6 января 2023 года С 1 декабря 2022 года по 6 января 2023 года Елка в Лиссабоне / Фото Joyfull Инсбрук – Австрия С 15 ноября по 23 декабря 2022 года С 15 ноября по 23 декабря 2022 года Елка в Инсбруке / Фото LianeM Базель – Швейцария С 24 ноября по 23 декабря 2022 года С 24 ноября по 23 декабря 2022 года Елка в Базеле / Фото Pinterest Брюссель – Бельгия С 25 ноября 2022 года по 1 января 2023 года Елка в Брюсселе / Фото VisitBrussels E.Danhier Эдинбург – Шотландия С 19 ноября 2022 года по 3 января 2023 года С 19 ноября 2022 года по 3 января 2023 года Елка в Эдинбурге / Фото Shutterstock Барселона – Испания Елка в Барселоне / Фото из твиттер @nakimushipanco Монте-Карло – Монако С 23 ноября 2022 года по 8 января 2023 года С 23 ноября 2022 года по 8 января 2023 года Елка в Монте-Карло / Фото Shutterstock

Дух Рождества и Нового года пришел уже в разные уголки мира. Так что праздничный сезон продолжается, и его главным символом неизменно остается елка!