Как выглядят главные елки в разных странах Европы: яркие фото
К рождественско-новогодним датам готовятся во всем мире. У каждой страны, конечно, свои традиции. Впрочем, неизменным атрибутом праздников есть елка. На центральных площадях городов уже нарядили главных лесных красавиц.
Несмотря на то, что зима все никак не решится порадовать нас пушистым снегом и подарить ощущение праздника, есть отличный выход, как это исправить! Закордон 24 предлагает подборку самых красивых и зрелищных елок в разных уголках Земли. Уверенны, эти удивительные праздничные деревья точно зарядят вас новогодним настроением.
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Если вы решили поехать на рождественско-новогодние праздники в Германию, Францию, Австрию, Великобританию, Бельгию, Польшу, Швейцарию, Испанию, Италию или куда-нибудь еще в Европе, не упустите возможность открыть для себя лучшие рождественские елки.
Новогодние красавицы, которых мы собрали в этой подборке, ожидают в главных городах Европы. Они символизируют рождественские праздники своими феерическими ярмарками, вкусным глинтвейном и душистой выпечкой.
Главные елки открыли в разных странах Европы
Варшава – ПольшаС 25 ноября 2022 года по 6 января 2023 года
Лондон – ВеликобританияС 18 ноября 2022 года по 1 января 2023 года
Будапешт – ВенгрияС 18 ноября 2022 года по 1 января 2023 года
Прага – ЧехияС 26 ноября 2022 года по 6 января 2023 года
Вена – АвстрияС 19 ноября по 26 декабря 2022 года
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Париж – ФранцияС 19 ноября по 31 декабря 2022 года
Страсбург – ФранцияС 25 ноября по 25 декабря 2022 года
Берлин – ГерманияС 21 ноября по 31 декабря 2022 года
Кельн – ГерманияС 21 ноября по 23 декабря 2022 года
Рим – ИталияС 1 декабря 2022 года по 6 января 2023 года
Рим – ИталияС 3 декабря 2022 года по 6 января 2023 года
Таллин – ЭстонияС 25 ноября 2022 года по 8 января 2023 года
Стокгольм ШвецияС 19 ноября по 23 декабря 2022 года
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Лиссабон – ПортугалияС 1 декабря 2022 года по 6 января 2023 года
Инсбрук – АвстрияС 15 ноября по 23 декабря 2022 года
Базель – ШвейцарияС 24 ноября по 23 декабря 2022 года
Брюссель – БельгияС 25 ноября 2022 года по 1 января 2023 года
Эдинбург – ШотландияС 19 ноября 2022 года по 3 января 2023 года
Барселона – Испания
Монте-Карло – МонакоС 23 ноября 2022 года по 8 января 2023 года
Дух Рождества и Нового года пришел уже в разные уголки мира. Так что праздничный сезон продолжается, и его главным символом неизменно остается елка!