Так, на первом месте в европейском рейтинге лучших елок оказалась главная елка Польши. Она установлена в Варшаве – на Рыночной площади Старого города.

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Рождественская елка в Варшаве – самая красивая в Европе

Украшенные елки в центре городов символизируют рождественские праздники, ассоциируются с горячим глинтвейном и ароматной выпечкой. И в Варшаве новогодняя елка также является главной изюминкой рождественской ярмарки. А еще она стала самой красивой в Европе.

Не отказывайте себе полюбоваться главной варшавской елкой. А вместе с тем посетите и местную ярмарку. К слову, вот рейтинг самых красивых европейских рождественских ярмарок в 2022 году.



Новогодняя елка в Варшаве 2022 / Фото instagram

Организация European Best Destinations, занимающаяся развитием культуры и туризма в Европе, выбрала 25 самых красивых елок в европейских столицах. Первая десятка выглядит так:

Варшава, Польша

Лондон, Великобритания

Вена, Австрия

Загреб, Хорватия

Эдинбург, Шотландия

Будапешт, Венгрия

Прага, Чехия

Брюссель, Бельгия

Страсбург, Франция

Кельн, Германия

Не зависимо от того, решили ли вы праздновать Рождество в Германии, Франции, Австрии, Великой Британии, Бельгии, Польше, Швейцарии, Испании, Италии или где-нибудь еще в Европе, не упустите возможность открыть для себя красивые европейские елки.



Главная варшавская елка в 2022 году / Фото instagram