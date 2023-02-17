Кипр продлил украинцам право на временную защиту

Право на временную защиту автоматически продлевается на один год, то есть до 4 марта 2024 года. Об этом идет речь в сообщении на сайте Министерства иностранных дел страны.

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Так, украинцам, уже пользующимся временной защитой, не нужно подавать новое заявление в службу предоставления убежища или ходатайствовать о выдаче нового вида на жительство с биометрическими данными.

В то же время, гражданам Украины, которые собираются впервые приобрести временный статус на Кипре, необходимо будет подать заявление онлайн или лично по адресу центрального помещения Службы предоставления убежища в Никосии.

Как оформить временную защиту на Кипре?

Временная защита предоставляется службой Asylum Service. Подать заявку можно лично в отдел миграции или онлайн на сайте. Обратите внимание, что для заполнения анкеты на получение статуса временной защиты вам нужно иметь местный мобильный номер, то есть нужно приобрести кипрскую сим-карту.

После рассмотрения ваших документов вам придет письмо о присвоении статуса. После получения письма в течение 48 часов вам нужно подойти в иммиграционный отдел вашего района, чтобы получить вид на жительство.

Адреса отделов миграции:

Никосия, 79 Arch. Makarios III Avenue, Afemia House 1077 Nicosia;

Ларнака, 34 Tasou Mitsopoulou, Larnaka 6027;

Лимассол, 223 Fragklinou Rousvelt, Building D. Nikolaou, 2nd floor, Limassol 3046;

Пафос, Corner of Eleftheriou Venizelou & Kanigkos 22, 2nd floor, Paphos, 8021;

Фамагуста, 83 Eleftherias Street, TAPOLOS Bld, Deryneia Plaza, 1st floor, Deryneia 5380.

Украинцы с временной защитой получат помощь от Кипра

Украинцы, получившие временную защиту, могут претендовать на Кипре на бесплатное жилье. Министерство туризма предоставляет возможность бесплатно забронировать номер в отеле. Но те, кто имеет возможность оплачивать аренду, ищет жилье самостоятельно.

Также для украинцев с временной защитой предусмотрена единоразовая помощь от 340 евро. Но если вы с семьей, то размер суммы будет другой.

Государственные школы обеспечивают украинских детей бесплатным образованием. А украинцы со статусом временной защиты могут легально работать на Кипре без дополнительных разрешений.

Кроме того, граждане Украины имеют право на бесплатную медицину. Помощь можно получить во всех государственных больницах.