В Дубае появится люкс-гостиница в форме Луны
Новый мега курорт в форме Луны уже строится, а открытие планируется в 2025 году. Его первоначальная стоимость работ оценивается в 5 миллиардов долларов.
Интересно Итальянский город будет платить 15 000 евро за переезд на живописный остров: детали
Авторы проекта отмечают, что снаружи он не будет просто выглядеть как массивная, изрезанная круглая масса: пребывание здесь станет увлекательным, внеземным опытом.
За проект отвечает канадская архитектурная компания Moon World Resorts Dubai Moon. Они стремятся предложить туристам, которые любят космос, как можно ближе к межзвездному путешествие.
Прогуливаясь по лунной поверхности курорта, которая называется "лунная колония", гости будут иметь ощущение, будто ходят по Луне,
– говорится в сообщении.
Что касается инфраструктуры, то внутри основного комплекса, а именно дискообразной конструкции, строится в общей сложности 300 частных бутиковых резиденций. Они известны как "небесные виллы", и ожидается, что после открытия курорта плата за них будет выше уникального расположения и бесконечного перечня удобств.
Как выглядит лунный отель в Дубае / Фото Moon World Resorts
Туристы также смогут насладиться ночным клубом на территории, концертной площадкой, спа-комплексом, "лунным шаттлом" для транспортировки по курорту, и не только этим.
Когда планируют открытие
Курорт планируется открыть где-то в 2025 году, и он сможет "комфортно" принять "по меньшей мере" 2,5 миллиона посетителей.
После завершения строительства сооружение должно иметь высоту более 735 футов, что привлечет его к списку заоблачных достопримечательностей, которые сейчас являются наиболее знаковыми объектами Дубая.