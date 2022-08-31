6 городов мира, где можно комфортно жить на 1 000 долларов
Портал Numbeo опубликовал список из 6 городов мира. В каждом из них можно комфортно жить на 1 000 долларов в месяц. Итак, ознакомьтесь со списком, и, возможно, один из городов станет вашей следующей остановкой!
Интересно Ирландия, Австрия и не только: какие страны безопасны для соло-путешественниц
Буэнос-Айрес, Аргентина
Столица Аргентины предлагает невероятную кухню, бурную ночную жизнь и многочисленные достопримечательности.
Ее особенность в том, что это также один из самых дешевых городов в списке. Месячные расходы на одного человека без учета аренды жилья составляют около 425 долларов в месяц, а с арендой жилья в центре города – примерно 730 долларов.
Сантьяго, Чили
Сантьяго предлагает невероятные панорамы Анд, космополитическую культуру и относительно дешевую стоимость жизни.
В Сантьяго 1 000 долларов достаточно, чтобы обеспечить себя арендой квартиры недалеко от центра и покрыть расходы на проживание.
Вечернее Сантьяго / Фото Chile Travel
София, Болгария
Болгария хорошо известна как место для вечеринок, но страна может предложить многое другое, например, красивые соборы и церкви и живописные горные окрестности.
Качество жизни здесь сравнимо с Парижем. Но стоимость жизни в Софии намного дешевле – 570 долларов в месяц обходится жизнь, а еще 400 долларов – аренда жилья.
Бурса, Турция
Бурса – четвертый по величине город Турции. Его часто называют "зеленой Бурсой" из-за многочисленных парков, садов и гор Улудаг.
486 долларов в месяц понадобится, чтобы прожить в этом турецком городе. Арендовать квартиру в центре здесь можно от 180 долларов. То есть общее количество затрат составит примерно 650 долларов.
Обратите внимание Музеи и галереи Хельсинки, которые можно посетить бесплатно
Монтерей, Мексика
Этот прекрасный город с населением чуть более 1 миллиона превосходит Париж и Милан по индексу качества жизни. Кроме того, Монтерей считается еще одним из индустриальных центров страны.
Квартира за пределами центра города и расходы на проживание будут стоить вам примерно 900 долларов в месяц. Если хотите квартиру в центре, то это обойдется в 1 100 долларов.
Мексиканский город Монтерей / Фото tripsavvy.com
Кейптаун, Южная Африка
Город славится хорошими погодными условиями и голубыми водами.
В Кейптауне вы можете снять квартиру за пределами центра и оплатить свои расходы на проживание за 1 000 долларов в месяц. Если хотите жить в центре города, придется выложить около 1 250 долларов.