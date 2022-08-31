6 городов мира, где можно комфортно жить на 1 000 долларов

Портал Numbeo опубликовал список из 6 городов мира. В каждом из них можно комфортно жить на 1 000 долларов в месяц. Итак, ознакомьтесь со списком, и, возможно, один из городов станет вашей следующей остановкой!

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Буэнос-Айрес, Аргентина

Столица Аргентины предлагает невероятную кухню, бурную ночную жизнь и многочисленные достопримечательности.

Ее особенность в том, что это также один из самых дешевых городов в списке. Месячные расходы на одного человека без учета аренды жилья составляют около 425 долларов в месяц, а с арендой жилья в центре города – примерно 730 долларов.

Сантьяго, Чили

Сантьяго предлагает невероятные панорамы Анд, космополитическую культуру и относительно дешевую стоимость жизни.

В Сантьяго 1 000 долларов достаточно, чтобы обеспечить себя арендой квартиры недалеко от центра и покрыть расходы на проживание.

Вечернее Сантьяго / Фото Chile Travel

София, Болгария

Болгария хорошо известна как место для вечеринок, но страна может предложить многое другое, например, красивые соборы и церкви и живописные горные окрестности.

Качество жизни здесь сравнимо с Парижем. Но стоимость жизни в Софии намного дешевле – 570 долларов в месяц обходится жизнь, а еще 400 долларов – аренда жилья.

Бурса, Турция

Бурса – четвертый по величине город Турции. Его часто называют "зеленой Бурсой" из-за многочисленных парков, садов и гор Улудаг.

486 долларов в месяц понадобится, чтобы прожить в этом турецком городе. Арендовать квартиру в центре здесь можно от 180 долларов. То есть общее количество затрат составит примерно 650 долларов.

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Монтерей, Мексика

Этот прекрасный город с населением чуть более 1 миллиона превосходит Париж и Милан по индексу качества жизни. Кроме того, Монтерей считается еще одним из индустриальных центров страны.

Квартира за пределами центра города и расходы на проживание будут стоить вам примерно 900 долларов в месяц. Если хотите квартиру в центре, то это обойдется в 1 100 долларов.

Мексиканский город Монтерей / Фото tripsavvy.com

Кейптаун, Южная Африка

Город славится хорошими погодными условиями и голубыми водами.

В Кейптауне вы можете снять квартиру за пределами центра и оплатить свои расходы на проживание за 1 000 долларов в месяц. Если хотите жить в центре города, придется выложить около 1 250 долларов.