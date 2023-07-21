Чтобы подготовить топ, команда изучила сайты Airbnb и Trivago. Для каждой локации высчитали среднюю стоимость жилья за ночь.

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В десятку городов с низкими ценами на Airbnb вошли:

Стамбул, (Турция), Афины, (Греция), Лиссабон (Португалия), Берлин (Германия), Париж (Франция), Барселона (Испания), Дубровник (Хорватия), Хельсинки (Финляндия), Кишинев (Молдова), Котор (Черногория).

Где дешево останавливаться в Airbnb / Фото UnSplash

Какие туристические локации Европы наиболее переполнены

Этот летний сезон один из самых загруженных за всю историю. Туристам следует искать альтернативу популярным локациям, ведь они просто переполнены посетителями.

Эксперты портала The Thinking Traveller изучили отзывы на специализированных сайтах и в соцсетях по ключевым словам "слишком переполнено", "не протолкнуться" и т.д. До списка попали наиболее посещаемые достопримечательности в Европе.

Больше всего отзывов о толпах получили 10 следующих локаций:

Эдинбургский замок, Шотландия; Букингемский дворец, Великобритания; Сиам Парк, Тенерифе, Испания; Гранд-канал, Венеция, Италия; Римские бани, Бат, Англия; Лондонский Тауэр, Англия; Лувр, Париж, Франция; Акрополь, Афины, Греция; Британский музей, Лондон, Англия; Музей Орсе, Париж, Франция.

Также названы самые "загруженные" туристические достопримечательности у популярных среди туристов Италии, Испании, Греции.

Очевидно, что посещать эти места лучше вне сезона отпусков и праздников, а также больше шансов рассмотреть достопримечательности в будни.