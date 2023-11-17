InterNations – это глобальное сообщество людей, живущих и работающих за границей. Ежегодно они проводят опрос Expat Insider, чтобы помогать людям, желающим переехать в другую страну. На этот раз организация опросила более 12 тысяч экспатов о том, как жить, работать и проводить досуг в 49 городах мира.

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Лучшие и худшие города Европы для экспатов

В 2023 году лучшим европейским городом для иностранных работников была признана Малага. По словам участников опроса, именно этот город самый дружелюбный: почти 90% респондентов подтвердили, что местные очень приветливо относятся к иностранцам. Малага имеет приятный климат и погоду.

Здесь удается сохранять "баланс между работой и личной жизнью". Дистанционные и иностранные работники особенно довольны жильем в Малаге — оно доступно и его легко найти. Потому город подходит для работников с ограниченным бюджетом.

Испанский город Малага сочли самым дружелюбным / Фото Pexels

На 2-м и 3-м местах в мировом рейтинге оказались два других города Испании: Аликанте и Валенсия. Столица страны – Мадрид – на 6-м месте. Аликанте нравится иностранцам за досуг, а Валенсию ценят за доступность медицинских услуг.

ТОП-5 лучших городов для иностранцев:

Малага; Аликанте; Валенсия; Рас-ель-Хайма; Абу-Даби.

Меньше всего цифровым кочевникам нравится Милан. Итальянский город критикуют за бюрократию, сложность открытия счета в местном банке и получение визы. Трое из пяти опрошенных признались, что в Милане трудно найти жилье. Также здесь непросто искать работу без знания итальянского языка.

Столица Италии – Рим – оказалась на предпоследнем месте. Здесь экспаты не чувствуют, что им достаточно платят за работу. Также не всех устраивает транспортная система города.

Иностранным работникам сложно устроиться в Милане / Фото Unsplash

Пятерка самых неудачных городов для экспатов:

Милан; Рим; Ванкувер; Гамбург; Берлин.

Полный рейтинг лучших европейских городов для работающих за границей — найдете по этой ссылке.