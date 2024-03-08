Гостей примут только на одну ночь. Букинг откроется 12 марта в 11:00 по европейскому времени.

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На Airbnb выставили тайную библиотеку в Лондоне

Пара, которая забронирует жилье, будет первой, кто остановится в библиотеке со времен Второй мировой войны. В бронирование входит "замечательный ужин" в соседнем ресторане и "ночь книжных снов" в библиотеке.

Бонус: доступ к книгам Холли Джексон "Возвращение Рейчел Прайс", Джона Гришема "Призраки Камино" и Кевина Квана "Ложь и свадьба" – до того, как они появятся на прилавках магазинов.

Залы библиотеки / Фото Airbnb

Гости будут оставаться в спальне Скрытой библиотеки и будут иметь доступ к читальному залу, уголков и библиотеке собора Святого Павла.

Залы библиотеки / Фото Airbnb

И все это за символическую цену – 8 евро. Библиотека откроет свои двери 15 марта только на одну ночь.

Бронирование библиотеки будет доступно только одну ночь / Фото Airbnb

Заметим, Турция становится еще дороже для туристов. Власти страны снова решили поднять цены на билеты в музеи. Это уже третий раз за год. Какие цены и в каких музеях будут на этот раз – читайте в материале!