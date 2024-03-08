Отмечают, что в фонтане Треви удается собрать колоссальные суммы. Очевидно, путешественники очень-очень хотят вернуться в Рим. Только в течение 2022 года удалось выловить 1,4 миллиона евро. Предполагают, что в 2023 году сумма – еще больше.

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Что происходит с монетами дальше

Традиции бросать монетки в фонтане Треви – уже сотни лет. Так путешественники чествуют вечный город и заявляют о своем намерении вернуться. Однако те, кто знают, что происходит с монетками дальше, замечают: этот поступок – не только символический, но и благородный. Туристы помогают людям, о которых никогда не узнают.



У фонтана Треви – всегда очередь туристов / Unsplash

Монетки из Треви вылавливают дважды в неделю. Этим занимаются работники региональной коммунальной службы АСЕА. Далее монетки сушат фенами или в специальных сушилках, а затем – направляют в католическую организацию Caritas (ее римский филиал). Так с помощью монеток финансируют продовольственный банк, столовые и другие благотворительные проекты.

Конечно, за всю историю фонтана Треви находились не слишком честные люди, которые пытались выловить монетки для собственных нужд. Для этого придумывали различные лайфхаки. В то же время туристов и местных предупреждают: заниматься таким – запрещено. В общем ступать в фонтан – запрещено. Исключения делают только по предварительному разрешению в особых случаях. Например, в 2023 году в Треви снимали промо к сериалу "Берлин" для Netflix Italia.