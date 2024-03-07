Это уже третий раз за год. Какие цены и в каких музеях будут на этот раз – читайте далее в материале!

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Турция повышает цены на билеты в музеи

Президент туристической группы городского совета Анталии и генеральный директор NBK Toursitk Реджеп Явуз говорит, что сейчас цены – рекордные для иностранцев. С 1 апреля 2023 года они увеличились в 1,5 – 2 раза.

Например, теперь за посещение таких локаций придется платить:

Эфеса – 40 евро (раньше было 20 евро),

Памуккале – 30 евро (ранее – 20 евро),

Галатской башни – 30 евро (ранее – 17 евро).

Причем все в евро. И цены могут меняться в зависимости от курса лиры.

Турция снова повышает цены на билеты в музеи / Фото Unsplash

Дешевле всего путешествовать можно будет только с туристическими группами – у них на вход скидка 20%.

Отмечается, что новые музейные сборы действуют с 1 марта 2024-го.

Какой город в Европе самый бюджетный для туризма?

Весеннее путешествие на Балканы – мечта. И осуществить ее можно довольно бюджетно. Потому что именно там расположен самый дешевый в Европе город для туристов.

Говорится о городе Сараево – это столица Боснии и Герцеговины. Ее еще называют "европейским Иерусалимом". Потому что в одной локации там можно посетить мечеть, католическую церковь, православную церковь и синагогу.