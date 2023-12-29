По его словам, для такого шага необходимо, по крайней мере, соответствующее решение правительства. Министр уже высказывался о готовности выдать Украине ее военнообязанных граждан, но считает, что его слова были несколько обезображены.

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Что будет с военнообязанными мужчинами в Эстонии?

Лаури Ляэнеметс опубликовал более расширенное заявление в фейсбуке.

Важно однозначно подчеркнуть: у меня, как министра внутренних дел, или у эстонского государства, конечно же нет цели начать гнать на фронт украинских мужчин мобилизационного возраста, которые здесь живут,

– написал глава МВД Эстонии.

Чиновник добавил, что если бы Украина решила обратиться в Эстонию за помощью в мобилизации граждан, проживающих на территории государства, то от этой просьбы "было бы сложно отказаться". Ведь такое решение могло бы восприниматься так, что Эстония повернулась спиной к Украине, которая находится в состоянии войны.

Однако следует сказать, что сегодня у нас нет такой возможности, согласно международному праву. Для этого требуется отдельное соглашение между странами и, как минимум, решение на правительственном уровне,

– подытожил министр внутренних дел Эстонии.

Лаури Ляэнеметс убежден, что находящимся в стране украинцам нужно дать четкий сигнал, что Эстония никого не прогонит со своей территории и не будет пытаться отправить беженцев на фронт.

Напомним, глава МВД Эстонии на прошлой неделе заявил о том, что его страна готова выдавать Украине военнообязанных граждан. Позже завотделом политики в сфере пограничной охраны и миграции МВД Эстонии Янек Мяги уточнил, что Украина официально не обращалась в Эстонию с просьбой о выдаче военнообязанных.

По официальным данным, в Эстонии проживает около 7 000 мужчин-украинцев призывного возраста.

Германия не будет выдавать Украине мужчин

Ранее министр юстиции ФРГ Марк Бушман заявил, что Германия не будет выдавать Украине военнообязанных мужчин-украинцев. По его словам, "проблемы с мобилизацией" в Украине не будут иметь никаких практических последствий для мужчин, живущих в Германии.

Бушман добавил, что сейчас немецкие работодатели призывают идти на уступки и брать украинских беженцев на работу, даже если они еще недостаточно выучили язык.