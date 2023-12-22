Германия не будет принуждать украинцев, которые там сейчас живут, возвращаться в Украину и воевать. Об этом заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман.

Читайте также Некоторые украинцы в Норвегии могут лишить временной защиты: кого это касается

В Германии не будут заставлять беженцев возвращаться и воевать

По словам министра, "проблемы с мобилизацией" в Украине не будут иметь никаких практических последствий для мужчин, проживающих в Германии.

Мы не будем заставлять людей проходить обязательную военную службу против их воли,

– сказал он.

Бушман добавил, что конституция предусматривает, что граждане Германии не должны служить в вооруженных силах против своей воли, поэтому он и не может представить о принуждении людей из других стран делать это.

Министр также подчеркнул, что в ФРГ наибольшее количество украинских беженцев пытаются привлечь к работе, чтобы меньше людей жили за счет социальной помощи.

Работодатели в Германии пойдут на уступки со знанием языка

Министр труда Германии Губертус Гайль уверен, что работодателям следует нанимать на работу украинцев, еще не успевших в совершенстве выучить немецкий язык. Достаточно только базовых знаний.

Теперь немцы изменяют подход к экономической интеграции беженцев из Украины. Изучение языка и повышение квалификации отходит на второй план, ведь трудоустройство должно происходить ускоренно.

Потому языковой барьер больше не будет преградой для привлечения украинских беженцев к работе. Для этого в Германии запускается инициатива JobTurbo. Подробнее о ее принципах – читайте по ссылке !

В Германии могут сократить выплаты тем, кто не выходит на работу

Украинцы в Германии получают достаточно высокие выплаты. Поэтому многие из них остаются в стране, пользуясь пособиями по безработице без особого желания трудоустраиваться. Но ситуация может измениться.

Некоторые немецкие политики считают нужным уменьшить выплаты для тех беженцев, которые не желают выходить на работу. Например, глава фракции ХДС в Бундестаге Александр Добриндт убежден, что система выплат для украинцев неправильна. Он отмечает, что многие из них предпочитают соцвыплаты, а могли бы работать на немецкую экономику.

Поэтому для украинцев, которые будут игнорировать визиты в центр занятости и не стараться найти работу, выплаты могут уменьшить на 30%.