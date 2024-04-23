Об этом заявила Служба мониторинга климата ЕС Copernicus и Всемирная метеорологическая организация.

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Опасная для здоровья жара усиливается в Европе

В последнем климатическом отчете ученые осветили беспрецедентные погодные явления прошлого года. Особо следует отметить июльскую жару, во время которой 41% южной Европы подвергся экстремальному тепловому стрессу – это самая большая территория в Европе, что пострадала от таких условий за всю историю наблюдений.

Экстремальная жара представляет особую опасность для здоровья людей, которые работают на открытом воздухе, пожилых людей и людей с уже имеющимися заболеваниями, такими как сердечно-сосудистые заболевания и диабет,

– говорится в сообщении.

Например, в июле 2023 года в некоторых районах Италии было зарегистрировано на 7% больше смертей, чем обычно. В общем, за последние 20 лет смертность от жары в Европе выросла примерно на 30%.

2023 год стал самым жарким в истории

В прошлом году глобальная температура взлетела до беспрецедентного уровня, что сделало его самым жарким годом за всю историю наблюдений. Европа оказалась континентом, подвергшимся наиболее стремительному повышению температуры. 2024 год может стать еще более жарким.

Жара также способствовала экстремальным погодным условиям, в частности наводнениям. Связано это с тем, что более теплая атмосфера может удерживать больше влаги, вызывая более сильные ливни.

Так, в Греции произошел крупнейший в ЕС лесной пожар, а Альпийские ледники потеряли 10% своего объема, оставшегося, в течение 2022 и 2023 годов.