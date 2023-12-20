Туристам будет легче попасть в страну, ведь будет действовать специальная "цифровая карта". Больше деталей об этом решении – дальше в материале!

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Малайзия изменяет правила въезда для иностранцев

С 1 января приезжать в Малайзию можно будет "цифровой картой". Чтобы получить такую, нужно заполнить форму на сайте Миграционной службы (за три дня до поездки). Весь процесс будет происходить онлайн.

Карту нужно будет распечатать перед поездкой. Проверят ее (вместе с паспортом) по прибытии.

Что известно о решении Малайзии упростить визовый режим / Фото Malaysia Madani

Власти надеются, что новый процесс позволит сократить очереди на контроле. И в принципе людям будет проще путешествовать в Малайзию и страну.

Европа готовится к системе въезда без штампов в паспортах

В октябре 2024 года может измениться система въезда в Евросоюз. Новые правила должны ужесточить миграционный контроль на границах стран Шенгенской зоны. Они будут касаться всех граждан третьих стран.

Новая схема въезда-выезда будет применяться ко всем странам-членам ЕС, кроме Ирландии и Кипра. Она также распространяется на страны Шенгенской зоны вне ЕС: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

Путешественники при въезде в Европу должны будут сдать отпечатки пальцев и биометрические данные лица. Ожидается, что новая система въезда/выезда в ЕС (EES), запуск которой несколько раз переносили, должна заработать осенью 2024 года.

Будет и платный въезд

С 2024 года люди, желающие въехать в Европейский Союз, должны будут платить сбор. Нововведение будет касаться украинцев и представителей стран, имеющих безвизовый режим с ЕС.

Европейская система информации и авторизации путешествий (ETIAS) изменит правила въезда для граждан 60 стран мира, включая Украину. Что такое ETIAS, как можно попасть на территорию ЕС по новым требованиям и сколько за это придется заплатить – читайте по ссылке!