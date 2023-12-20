Туристам буде легше потрапити в країну, адже діятиме спеціальна "цифрова карта". Більше деталей про це рішення – далі у матеріалі!

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Малайзія змінює правила в'їзду для іноземців

З 1 січня приїжджати до Малайзії можна буде "цифровою картою". Щоб отримати таку, потрібно заповнити форму на сайті Міграційної служби (за три дні до подорожі). Весь процес буде відбуватися онлайн.

Карту потрібно буде видрукувати перед поїздкою. Перевірятимуть її (разом із паспортом) по прибутті.

Що відомо про рішення Малайзії спростити візовий режим / Фото Malaysia Madani

Влада сподівається, що новий процес дозволить скоротити черги на контролі. І в принципі людям буде простіше подорожувати до Малайзії та країни.

Європа готується до системи в'їзду без штампів у паспортах

У жовтні 2024 року може змінитися система в'їзду до Євросоюзу. Нові правила мають посилити міграційний контроль на кордонах країн Шенгенської зони. Вони стосуватимуться всіх громадян третіх країн.

Нова схема в'їзду-виїзду буде застосовуватися до всіх країн-членів ЄС, окрім Ірландії та Кіпру. Вона також поширюється на країни Шенгенської зони поза межами ЄС: Ісландію, Норвегію, Швейцарію та Ліхтенштейн.

Мандрівники під час в'їзду до Європи повинні будуть здати відбитки пальців і біометричні дані обличчя. Очікується, що нова система в'їзду/виїзду в ЄС (EES), запуск якої кілька разів переносили, таки має запрацювати восени 2024 року.

Буде і платний в'їзд

З 2024 року люди, які бажають в'їхати до Європейського Союзу, повинні будуть сплачувати збір. Нововведення стосуватиметься українців та представників тих країн, які мають безвізовий режим з ЄС.

Європейська система інформації та авторизації подорожей (ETIAS) змінить правила в'їзду для громадян 60 країн світу, включно з Україною. Що таке ETIAS, як можна буде потрапити на територію ЄС за новими вимогами та скільки за це доведеться заплатити – читайте за посиланням!