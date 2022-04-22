Так, миграция в европейские страны машиной имеет определенные особенности для украинских автолюбителей. Кроме того, что важно знать местные ПДД, которые могут хоть и не существенно, но все же отличаться от наших, нужно еще учитывать и другие правила пользования собственным авто. Сегодня речь пойдет о Польше, Словакии и Молдове.

К слову Различия в ПДД и штраф 6000 злотых: что следует знать украинским водителям, оказавшимся в Польше

Обратите внимание! Все страны ЕС, о которых будет идти речь, признают национальные водительские права (только в пластике и на латинице) с приложением к ним – международными водительскими правами.

Польша

Согласно недавно принятому закону, украинские водительские права на территории Польши валидны до 31 декабря 2022 года . А потом их нужно обменять на польские. Для этого следует подготовить пакет документов и записаться в отдел коммуникации управления города/староства и оплатить консульский сбор.

Словакия

У вас есть возможность заменить украинское удостоверение без экзаменов , если оно действительно и оформлен вид на жительство. Статус временной защиты в правах приравнен к этому виду. Кроме этого, авто нужно зарегистрировать по месту жительства.

Молдова

При пересечении украино-молдавской границы пограничники не требуют страхового полиса "Зеленая карта", но в течение суток нужно его оформить.

Среди прочих особенностей использования авто в Молдове: