Как она выглядит и какая информация на ней будет указываться – читайте дальше на Закордон 24.
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"Экологическая" наклейка на авто
Так, со вчерашнего дня, 4 мая, в Польше вступили в силу положения об образце специальной наклейки, которая позволит владельцам автомобилей выезжать в "зоны чисто транспорта" по всей территории страны. Модель наклейки на днях утвердил министр климата и окружающей среды.
Добавим, что характерный зеленый "пропуск" будут выдавать органы местного самоуправления только тем владельцам авто, чьи машины отвечают определенным экологическим стандартам.
Вид наклейки и какая информация на ней будет отмечена
Как мы уже упоминали, новая наклейка будет зеленого цвета и будет иметь 8-угольную форму. А вот что именно будут указывать на наклейке:
- год выпуска авто;
- тип топлива, на котором ездит машина (P – бензин, D – дизель, M – мазутная смесь, LPG – сжиженный пропан-бутан, CNG – природный газ, H – водород, EE – электроэнергия);
- название гмины, издавшей наклейку;
- регистрационный номер авто.
Такую маркировку надо прикрепить в нижнем левом углу лобового стекла. Если же водитель пересечет условные границы "чистой зоны" без соответствующего "пропуска", ему грозит штраф в размере до 500 злотых.
Наклейка-пропуск в "зону чистого транспорта" в Польше / Фото InPoland