Lufthansa запустила обновленную авиакомпанию для полетов на курорты: чем она особенная

Lufthansa, крупнейшая авиакомпания Германии, недавно представила свою новую дочернюю компанию Discover Airlines. Целью инновационного предприятия является удовлетворение возрастающего спроса на рейсы в различные курорты, выполняемые преимущественно из аэропортов Франкфурта и Мюнхена.

Lufthansa запустила обновленную авиакомпанию Discover Airlines

Первоначально, в 2021 году, авиакомпания была основана под названием Eurowings Discover. Однако это название привело к путанице среди пассажиров из-за существования дочерней бюджетной авиакомпании Lufthansa Eurowings.

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Авиакомпания Discover Airlines представляет новое украшение для своего флота. Переработанная ливрея имеет заметную надпись Discover, которая сопровождается цветовой схемой, включающей оттенки белого, синего и желтого. Эти яркие оттенки были подобраны, чтобы символизировать небо, горизонт, море, солнце и пляж, олицетворяя суть приключений и открытий.

С помощью этого свежего и визуально впечатляющего бренда Discover Airlines стремится привлечь внимание путешественников по всему миру, демонстрируя их стремление производить незабываемые впечатления от авиаперелетов.

Дизайн был вдохновлен цветами и элементами, пробуждающими воспоминания об отпуске, а также желанием путешествовать,

– заявили в Discover Airlines.

В ближайшие месяцы самолеты авиакомпании будут иметь не только обновленное украшение, но и новые салоны в обновленном стиле.

Салоны самолета авиакомпании Discover Airlines / Фото Discover Airlines

Какие планы?

За два года работы Discover Airlines пополнил флот 22 самолетами и расширил сеть до 60 маршрутов.

В планах авиакомпании на ближайший год увеличить флот на шесть авиалайнеров. Их разместят во Франкфурте и Мюнхене. Благодаря расширению парка маршрутная сеть Discover Airlines из двух базовых немецких аэропортов увеличится до 73 направлений.