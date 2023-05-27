Lufthansa взяла идею супермаркетов, чтобы сэкономить на утилизации пищи

С 2021 года авиакомпания продает питание в экономклассе на рейсах средней дальности и загружает в самолеты различные блюда. Через ограниченный срок годности непроданные продукты выгружаются после перелета и отправляются на свалку.

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Чтобы не платить за утилизацию продуктов, теперь на обратных рейсах Lufthansa в базовые аэропорты Мюнхен и Франкфурт непроданные продукты будут продаваться со скидкой по цене 3,5 евро. Концепция предусматривает, что перед приземлением самолета пассажир может уточнить оставшиеся блюда и оплатить еду.

В результате авиакомпания не платит за утилизацию продуктов, а получает за это деньги, а еда вместо свалки отправляется вместе с пассажиром домой.

Дочерние компании Lufthansa – Austrian Airlines, Swiss и Eurowings начали предлагать скидки на непроданную еду в 2022 году. В результате 80 000 блюд в прошлом году пассажиры купили и забрали домой, и их не пришлось утилизировать.

Еще одна украинская авиакомпания возобновила полеты

Украинская авиакомпания Skyline Express, известная ранее как Azur Air Ukraine, после длительного перерыва возобновила перелеты. Это уже четвертый украинский перевозчик, вернувший пассажирские рейсы после российского вторжения.

Авиаперевозчик Skyline Express начал летать из Европы на курортные направления. Полеты совершают на самолете Boeing 757-300. Авиалайнер уже отработал рейсы из Варшавы и Катовице в болгарский морской курорт Бургас.