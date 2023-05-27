Lufthansa взяла ідею супермаркетів, щоб заощадити на утилізації їжі

З 2021 року авіакомпанія продає харчування в економкласі на рейсах середньої дальності та для цього завантажує в літаки різні страви. Через обмежений термін придатності непродані продукти вивантажуються після перельоту та вирушають на смітник.

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Щоб не платити за утилізацію продуктів, тепер на зворотних рейсах Lufthansa до базових аеропортів Мюнхен та Франкфурт непродані продукти продаватимуться зі знижкою за єдиною ціною 3,5 євро. Концепція передбачає, що перед приземленням літака пасажир може уточнити, які страви залишилися, та сплатити їжу.

В результаті авіакомпанія не платить за утилізацію продуктів, а отримує за це гроші, а їжа замість звалища вирушає разом із пасажиром додому.

Дочірні компанії Lufthansa – Austrian Airlines, Swiss та Eurowings почали пропонувати знижки на непродану їжу у 2022 році. В результаті 80 000 страв протягом минулого року пасажири купили та забрали додому, і їх не довелося утилізувати.

Ще одна українська авіакомпанія відновила польоти

Українська авіакомпанія Skyline Express, відома раніше як Azur Air Ukraine, після тривалої перерви відновила перельоти. Це вже четвертий український перевізник, який повернув пасажирські рейси після російського вторгнення.

Авіаперевізник Skyline Express почав літати з Європи на курортні напрямки. Польоти здійснюють на літаку Boeing 757-300. Авіалайнер вже відпрацював рейси з Варшави та Катовіце до болгарського морського курорту Бургас.