Закон об отмене коротких рейсов во Франции приняли еще два года назад, но он был подписан только сейчас. Власти страны все это время пытались противостоять сопротивлению авиаотрасли. Рейсов между какими французскими городами больше не существует – узнаете дальше.

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Между какими городами Франции больше нет рейсов

По новым правилам под запретом оказались короткие рейсы между Парижем и рядом городов: Марселем, Нантом, Лионом и Бордо. Из столицы Франции до них теперь можно добраться только по железной дороге.

Власти Франции подчеркивают, отменяют только те рейсы, у которых есть альтернатива: регулярный поезд, который следует до 2,5 часов. Маршруты поездов должны быть частыми и полностью отвечать потребностям пассажиров. Власть будет внимательно следить за этим.

Во Франции отлично налажено железнодорожное сообщение между городами / Фото Unsplash

Экологичная альтернатива

Цель принятого закона – сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Франция имеет вторую по размеру железнодорожную сеть в Европе. По всей стране доступны недорогие высокоскоростные поездки, поэтому это качественная замена для короткомагистральных перелетов.

Это важный шаг и сильный символ в политике сокращения выбросов парниковых газов.

– заявил министр транспорта Франции Клеман Бон.

Но критики нового закона считают, что он просто символичен и не приведет к заметному сокращению выбросов. Мол, власти Франции принимают фиктивные решения, которые качественно не изменят экологическую ситуацию.