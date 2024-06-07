Горячие напитки (чай и кофе) вернут для пассажиров экономкласса на ближне- и среднемагистральных рейсах. Это подтвердил исполнительный директор авиакомпании Йенс Риттер.

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Lufthansa вернет бесплатные горячие напитки на борту

В ноябре 2020 года Lufthansa впервые объявила о планах отказаться от бесплатной еды и напитков на короткомагистральных рейсах, поскольку авиакомпания пыталась сократить расходы из-за пандемии и продолжающиеся ограничения на путешествия.

Концепция недорогой покупки на борту была введена в следующем году, при этом пассажиры на короткие расстояния, путешествующих эконом-классом, должны были платить за всю еду и напитки, за исключением бесплатной бутылки воды и небольшого "шоколадного сюрприза".

С 2021 года авиакомпания брала плату за горячие напитки (3 – 3,5 евро). Сейчас рынок авиаперевозчиков начал восстанавливаться после пандемии, поэтому появились средства улучшать обслуживание.

Экономия – это только половина уравнения

В среднем Lufthansa зарабатывает 8,65 евро на пассажире, который покупает еду и напитки в бортовом меню. В 2022 году Lufthansa заработала около 4,9 миллиона евро от бортовых продаж в салоне экономкласса на короткие рейсы.



Lufthansa вернет бесплатные горячие напитки на борту / Unsplash / Иллюстративное фото

Сейчас такие горячие напитки, как чай и кофе, стоят от 3 до 3,50 евро, но Риттер говорит, что он стремится повысить отсталые показатели удовлетворенности клиентов и будет делать горячие напитки вместе с другими "избранными" напитками бесплатными в течение пробного периода – этим летом.

Если Lufthansa станет свидетелем значительного улучшения уровня удовлетворенности клиентов, не повлияв на конечный результат, тогда ожидайте, что бесплатные горячие напитки на коротких рейсах экономкласса останутся постоянной функцией.

К слову, в то время, как авиакомпании продолжают оправляться после всемирных приземлений во время пандемии коронавируса, лидеры отрасли сообщили, что есть несколько расходов, которые, вероятно, подтолкнут цены на билеты еще выше. В этом году стоимость авиаперелета будет еще выше.