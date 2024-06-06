Каждое кресло в этих самолетах оборудовано сенсорным экраном. Конечно, пассажиры могут смотреть фильмы или сериалы. Однако отныне есть еще и одна функция – общения с другими людьми, которые находятся на борту.

Обратите внимание Эксперты предупреждают, что цены на авиабилеты будут расти: какая новая причина

Отмечают, что этот сервис может особенно помочь пассажирам, которые путешествуют с друзьями и родственниками, а те сидят в другой части самолета. Во время длительного полета можно убить время, общаясь в текстовом режиме например через мессенджер или на смартфоне. Для этого не нужно будет платить за Wi-Fi. К слову, миллионеры не рекомендуют этого делать.

Как пользоваться чатом

Пользоваться чатом – очень просто. Сначала нужно выбрать необходимую опцию на экране, вмонтированную в спинку кресла впереди. Далее следует нажать "новый чат" и ввести номер кресла пассажира, с которым хочется пообщаться. Если он одобрит запрос, чат заработает.

Отмечают, что это может изменить эпоху полетов в лучшую сторону. Отныне пассажиры смогут легко общаться между собой, не доплачивая за места рядом. В то же время в перспективе это может аннулировать популярную услугу на борту.