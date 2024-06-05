По словам экспертов, стоимость следующего рейса каждого из туристов, скорее всего, возрастет. Об этом говорят в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

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IATA предупреждают, что цены на авиабилеты вырастут

Одной из главных причин является стоимость реактивного топлива. Это треть расходов авиакомпаний. Также на цены повлияет стремление декарбонизации и конкуренция за небольшое количество устойчивого авиационного топлива (SAF).

Авиакомпании будут продолжать делать все возможное, чтобы максимально контролировать расходы в пользу потребителей,

– сказал Вилли Волш, генеральный директор IATA.

При этом, по прогнозам IATA, выручка авиакомпаний должна достичь рекордно высокого уровня в 2024 году – около 1 триллиона евро.

В этом году будет 4,96 миллиарда пассажиров на самолетах, а общие расходы перевозчиков достигнут 936 миллиардов долларов (862 миллиарда евро) – еще один рекорд. Но также ожидается, что доходы отрасли в этом году составят почти 60 миллиардов долларов (55 миллиардов евро).

Багаж в аэропортах обещают реже терять

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) также ввела новые обязательные правила отслеживания вещей для авиакомпаний. Новый отчет показывает, что авиакомпании и аэропорты пытаются уменьшить неправильное обращение с багажом с помощью новых правил.

Отслеживание багажа стало обязательным в четырех точках путешествия. Лучшие технологии и отслеживание также должны означать, что сумка быстрее воссоединится с владельцем, если и потеряется.