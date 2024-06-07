Гарячі напої (чай та кава) повернуть для пасажирів економкласу на ближньо- та середньомагістральних рейсах. Це підтвердив виконавчий директор авіакомпанії Єнс Ріттер.

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Lufthansa поверне безплатні гарячі напої на борту

У листопаді 2020 року Lufthansa вперше оголосила про плани відмовитися від безкоштовної їжі та напоїв на короткомагістральних рейсах, оскільки авіакомпанія намагалася скоротити витрати через пандемію та триваючі обмеження на подорожі.

Концепція недорогої покупки на борту була запроваджена наступного року, при цьому пасажири на короткі відстані, які подорожують економкласом, повинні були платити за всю їжу та напої, за винятком безкоштовної пляшки води та невеликого "шоколадного сюрпризу".

З 2021 року авіакомпанію брала плату за гарячі напої (3 – 3,5 євро). Зараз ринок авіаперевізників почав відновлюватись після пандемії, тому з'явилися засоби покращувати обслуговування.

Економія – це лише половина рівняння

У середньому Lufthansa заробляє 8,65 євро на пасажирі, який купує їжу та напої в бортовому меню. У 2022 році Lufthansa заробила близько 4,9 мільйона євро від бортових продажів у салоні економкласу на короткі рейси.



Lufthansa поверне безкоштовні гарячі напої на борту / Unsplash / Ілюстративне фото

Наразі такі гарячі напої, як чай і кава, коштують від 3 до 3,50 євро, але Ріттер каже, що він прагне підвищити відсталі показники задоволеності клієнтів і буде робити гарячі напої разом з іншими "вибраними" напоями безплатними протягом пробного періоду – цього літа.

Якщо Lufthansa стане свідком значного покращення рівня задоволеності клієнтів, не вплинувши на кінцевий результат, тоді очікуйте, що безплатні гарячі напої на коротких рейсах економкласу залишаться постійною функцією.

До слова, у той час, як авіакомпанії продовжують оговтуватися після всесвітніх приземлень під час пандемії коронавірусу, лідери галузі повідомили, що є кілька витрат, які, ймовірно, підштовхнуть ціни на квитки ще вище. Цього року вартість авіаперельоту буде ще вищою.