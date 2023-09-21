В бывшем помещении школы графства Чешир теперь работает самый лучший паб Великобритании. При Cholmondeley Arms также есть мини-гостиница, которую разместили в домике директора.

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Награда за атмосферу

Владельцы паба Тим и Мэри купили помещение школы в 2011 году. Они провели там чрезвычайную работу, сделали реконструкцию и ремонт. И теперь лучший паб Британии предлагает посетителям 366 видов джина и собственное уникальное меню.

366 видов джина здесь посвящены каждому дню года (даже высокосного). Также заведение предлагает множество видов пива и оригинальные десерты.

Победить в Great British Pub Awards заведению удалось не только благодаря широкому ассортименту напитков. Большую роль сыграла уникальная атмосфера паба и календарь событий. В Cholmondeley Arms часто проходят музыкальные вечера и тематические недели в меню.

Когда мы открывались, я сказал, что мы можем стать маяком надежды для сельских пабов, но теперь мы можем стать амбассадором как паб года в Великобритании,

– заявил совладелец паба Тим Берд.

Так выглядит паб Cholmondeley Arms / Фото cholmondeleyarms.co.uk

Можно остаться на ночь

Паб имеет свой мини-отель всего на 6 номеров. Его открыли в отдельном здании, где раньше находился домик директора школы. Номера назвали в честь учителей, когда-то здесь преподававших: "мистер Чипс" или "миссис Фриттон" и другие. Стоимость за ночь стартует со 110 фунтов, куда уже входит завтрак или обед в пабе.

На туристическом портале TripAdvisor много хороших отзывов о популярном пабе. Посетители хвалят Cholmondeley Arms за неподдельную атмосферу сельского паба, идеальную работу владельцев и персонала, вкусную еду и разнообразие напитков.

Британия поднимает цены на визы

Если история этого оригинального паба вдохновляет вас на поездку в Великобританию, нужно учесть визовые изменения. Королевство повышает плату за некоторые категории виз. Это касается и туристов и студентов.

Министерство внутренних дел Великобритании сообщает, что стоимость большинства рабочих и туристических виз будет увеличена на 15%. Цены вырастут уже в октябре этого года. Изменения касаются туристов со всего мира, которым необходима виза для въезда в Британию. То есть украинцев тоже.

Стоимость британской визы на полгода составит 115 фунтов (133 евро). Вырастет также цена на двухлетние, пятилетние и десятилетние визы. Подача заявки на студенческую визу подорожает тоже: нужно будет внести 490 фунтов (569 евро).