У колишньому приміщенні школи графства Чешир тепер працює найкращий паб Великої Британії. При Cholmondeley Arms також є мініготель, який розмістили в будиночку директора.

Читайте також У Барселоні деякі ресторани відмовляють в обслуговуванні соло-туристам: в чому причина

Нагорода за атмосферу

Власники пабу Тім та Мері купили приміщення школи у 2011 році. Вони провели там надзвичайну роботу, зробили реконструкцію та ремонт. І тепер найкращий паб Британії пропонує відвідувачам аж 366 видів джину та власне унікальне меню.

366 видів джину тут присвячені кожному дню року (навіть високосного). Також заклад пропонує чимало видів пива та оригінальні десерти.

Перемогти у Great British Pub Awards закладу вдалося не тільки завдяки широкому асортименту напоїв. Більше зіграла роль унікальна атмосфера пабу та власний календар подій. У Cholmondeley Arms часто відбуваються музичні вечори та тематичні тижні у меню.

Коли ми відкривалися, я сказав, що ми можемо стати маяком надії для сільських пабів, але тепер ми можемо стати амбасадорами як паб року у Великій Британії,

– заявив співвласник пабу Тім Берд.

Так виглядає паб Cholmondeley Arms / Фото cholmondeleyarms.co.uk

Можна залишитися на ніч

Паб має власний мініготель всього на 6 номерів. Його відкрили в окремій будівлі, де раніше був будиночок директора школи. Номери назвали на честь вчителів, які колись тут викладали: "‎містер Чіпс" або "‎місіс Фріттон" та інші. Вартість за ніч стартує з 110 фунтів, куди вже входить сніданок або ланч у пабі.

На туристичному порталі TripAdvisor багато схвальних відгуків про популярний паб. Відвідувачі хвалять Cholmondeley Arms за непідробну атмосферу сільського пабу, ідеальну роботу власників та персоналу, смачну їжу та різноманітність напоїв.

Британія піднімає ціни на візи

Якщо історія цього оригінального пабу надихає вас на подорож до Великої Британії, потрібно врахувати візові зміни. Королівство підвищує плату за деякі категорії віз. Це стосується і туристів, і студентів.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії повідомляє, що вартість більшості робочих і туристичних віз буде збільшена на 15%. Ціни зростуть вже цього жовтня. Зміни стосуються туристів з усього світу, яким необхідна віза для в'їзду до Британії. Тобто українців також.

Вартість британської візи на пів року становитиме 115 фунтів (133 євро). Зросте також ціна на дворічні, п'ятирічні та десятирічні візи. Подача заявки на студентську візу подорожчає теж: треба буде внести 490 фунтів (569 євро).