В Барселоне некоторые рестораны перестали принимать соло-туристов

Местные жители все больше разочаровываются в ресторанах, стремящихся получить максимальную прибыль от туристов в летний сезон, а соло-туристам, приезжающим в Барселону, могут отказать в обслуживаемом.

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Открытые террасы невероятно популярны весной и летом, когда в Барселону съезжаются миллионы туристов. Однако редким посетителям рестораторы стали отказывать в обслуживаемые в пользу групп, которые приносят больше денег. В основном это рестораны на улице Carrer de Blai и в районе Eixample.

Официанты говорят "одиночкам", что мест нет, столы забронированы или – прямо – террасы только для групп. Один из местных жителей рассказал, что за один вечер он побывал в нескольких заведениях, и во всех ему было отказано, несмотря на наличие свободных столиков.

Причина очевидна: компании туристов приносят больше денег заведениям, чем соло-туристы. Запрет на обслуживание единичных посетителей объясняется финансовыми причинами. За столиками, где сидят группы людей, они, вероятно, потратят больше, чем обедающие поодиночке.

К тому же, группы туристов тратят больше денег, чем местные жители. Если раньше местные могли посидеть на улице и выпить вечером или днем кофе, то теперь им отказывают.

В Барселоне некоторые рестораны перестали принимать соло-туристов / Фото UnSplash

Будет ли власть как-то решать эту проблему, пока неизвестно.

В Барселоне магазин ввел плату для туристов

Исторический гастроном Colmado Murria в Барселоне ввел плату в размере 5 евро для туристов, которые забивают магазин ради фото, но ничего не покупают После этого количество посетителей резко сократилось.

Гастроном в стиле модерн, впервые открывшийся в 1898 году, является одним из самых известных магазинов Барселоны и продает высококачественные пищевые продукты, в частности, изысканное вино и крафтовые мясо и сыры. Его яркий фасад, оригинальная стойка, мебель из красного дерева, а также остекленные вывески и реклама 1920-х годов делают его привлекательным для посетителей, желающих сфотографировать его и сделать селфи, но ничего не купив.

Отмечается, что изначально гастрономические сотрудники просто пошутили, что они должны начать взимать плату с людей, которые заходят в магазин только, чтобы полюбоваться его интерьером, не собираясь тратить деньги. Теперь эта шутка стала реальностью.