Министерство внутренних дел Великобритании сообщает, что стоимость большинства рабочих и туристических виз будет увеличена на 15%. Цены вырастут уже в октябре этого года.

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Сколько будет стоить виза в Великобританию

Еще в июле премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что стоимость виз вырастет. Это произойдет одновременно с ростом зарплат государственных служащих и расширением финансирования здравоохранения.

Большинство категорий виз подорожают уже с 4 октября этого года. Изменения касаются туристов со всего мира, которым необходима виза для въезда в Британию. То есть украинцев тоже.

Стоимость британской визы на полгода составит 115 фунтов (133 евро). Вырастет также цена на двухлетние, пятилетние и десятилетние визы. Подача заявки на студенческую визу подорожает тоже: нужно будет внести 490 фунтов (569 евро).

А вот транзитные визы, позволяющие на короткое время въехать в страну, чтобы пересесть на другой рейс, не поднимутся в цене.

Полный список всех британских виз с ценами можно найти на правительственном сайте по этой ссылке.

Кроме программы для беженцев Homes for Ukraine, которую запустили из-за полномасштабного вторжения РФ, в стране работает стандартный визовый режим. Поэтому рост цен на визы касается и украинцев, которые планировали посетить Великобританию в качестве туристов или поехать туда на учебу.

Так что если вы планировали подаваться на британскую визу в ближайшее время, это может стоить дороже, чем вы ожидали.

Великобритания вводит плату за въезд

Страна будет взимать с туристов по 10 фунтов за пересечение границы. Срок такого разрешения на въезд – два года. Новые правила должны работать до конца 2024 года.

Требование будет касаться тех путешественников, которым не нужны визы для въезда в Великобританию. Также не придется платить 10 фунтов, если у вас есть разрешение на проживание, обучение или работу.

Electronic Travel Authorisation (ETA) – это новый механизм, который должен заработать в королевстве после выхода из ЕС.

Напомним, Евросоюз вводит свою систему контроля путешествий – ETIAS. Электронное разрешение на въезд в ЕС начнет работать с 2024 года. С туристов будут взимать по 7 евро, срок действия ETIAS – три года.