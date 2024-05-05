Деньги МакДональд должен выплатить компании United Airlines. Инцидент произошел во время рейса 883. Самолет летел из Ньюарка (США) из Лондона (Англия). Это произошло еще 1 марта 2024 года.

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Что делал МакДональд

Сначала один из членов экипажа услышал, как МакДональд ссорится со своей девушкой. После замечания МакДональд на несколько минут замолчал, однако впоследствии начал кричать на стюардессу. Крики становились все громче.

В конце концов, еще один из членов экипажа попытался успокоить МакДональда. В то же время мужчина не унимался. Он проявлял словесную и физическую агрессию. В частности, спрашивал члена экипажа, "не хочет ли он проблем".

Более того, МакДональда обвиняют в том, что он угрожал "испортить самолет". Когда мужчину наконец удалось посадить в кресло для отдыха он продолжил свое поведение. Через несколько часов капитан решил посадить самолет экстренно, поскольку поведение МакДональда представляло угрозу для безопасности экипажа и пассажиров. Всего на борту находились 160 пассажиров и 10 членов экипажа.

МакДональд признал свою вину. Его арестовали по подозрению в нападении и вмешательстве в работу обслуживающего персонала.