Бали назвали местом с самыми красивыми закатами: невероятные кадры
Источник:Travel and Leisure
Бали – это настоящий рай на земле. Невероятные пляжи, кристально голубая вода, богатая культура и это не все. Местность еще и известна своими самыми красивыми закатами.
Британское агентство Titan Travel собрало рейтинг мест с самыми красивыми закатами солнца. Первые 3 места заняли: Бали (Индонезия), Санторини (Греция) и Ибица (Испания).
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Бали назвали местом с самыми красивыми закатами солнца
Агентство просмотрело посты в инстаграме с различными геолокациями и нашло, в каких локациях больше всего фото заката.
Первые пять мест выглядят так:
Остров Санторини / Фото in.hotels.com
Остров Ибица / Фото discoveribiza.com
Остров Мауи / Фото cbislandvacations.com
Пять оставшихся позиций заняли:
- Лондон (Великобритания),
- Ки-Уэст (США),
- Сиэтл (США),
- Перт (Австралия),
- Париж (Франция).
В основном в рейтинге представлены острова, прибрежные города, города на реках.
Напомним, недавно туристический портал Which? проанализировал отзывы туристов, чтобы определить лучшие и худшие приморские города Испании. Результаты показали, что не все популярные места для летнего отдыха впечатлили опрошенных путешественников.