Бали назвали местом с самыми красивыми закатами: невероятные кадры

Бали – это настоящий рай на земле. Невероятные пляжи, кристально голубая вода, богатая культура и это не все. Местность еще и известна своими самыми красивыми закатами.

Британское агентство Titan Travel собрало рейтинг мест с самыми красивыми закатами солнца. Первые 3 места заняли: Бали (Индонезия), Санторини (Греция) и Ибица (Испания).

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Бали назвали местом с самыми красивыми закатами солнца

Агентство просмотрело посты в инстаграме с различными геолокациями и нашло, в каких локациях больше всего фото заката.

Первые пять мест выглядят так:



Остров Бали / Фото hotels.com



Остров Санторини / Фото in.hotels.com



Остров Ибица / Фото discoveribiza.com



Остров Мауи / Фото cbislandvacations.com



Сан-Диего / Фото sandiego.org

Пять оставшихся позиций заняли:

Лондон (Великобритания),

Ки-Уэст (США),

Сиэтл (США),

Перт (Австралия),

Париж (Франция).

В основном в рейтинге представлены острова, прибрежные города, города на реках.

Напомним, недавно туристический портал Which? проанализировал отзывы туристов, чтобы определить лучшие и худшие приморские города Испании. Результаты показали, что не все популярные места для летнего отдыха впечатлили опрошенных путешественников.