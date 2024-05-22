В исследовании, проведенном туристическим порталом Which?, были проанализированы отзывы туристов, чтобы определить лучшие и худшие приморские города Испании. Результаты показали, что не все популярные места для летнего отдыха поразили опрошенных путешественников.

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Названы лучшие и худшие пляжные города Испании

Четыре из пяти дестинаций с самым низким рейтингом расположены на популярном побережье Коста-дель-Соль или Коста-Бланка. Удивительно, но менее известные места, такие как Кадис и Картахена, получили высокие оценки за свою пляжную инфраструктуру и богатое предложение по истории, культуры, гастрономии и напитков.

Возглавил рейтинг Сан-Себастьян – город в Стране Басков на севере Испании. Он получил 88% удовлетворенности от клиентов, в частности:

5 звезд за пляжи,

достопримечательности,

еду/напитки и четыре звезды за набережную,

безопасность,

дружелюбие,

размещение,

шопинг,

туристическую привлекательность.

При этом Сан-Себастьян получил три звезды за сочетание цены и качества, а также только 2 звезды за тишину и спокойствие.



Сан-Себастьян в Испании / Фото Unsplash

А вот худшим признали элитный город-порт Пуэрто-Банус в Марбелье, где уровень удовлетворенности клиентов составил лишь 55%. В частности, местные пляж, набережную, еду/напитки и шопинг оценили в три звезды, а достопримечательности, безопасность и дружественность – в две звезды. Между тем за туристическую привлекательность, тишину и сочетание цены/качества он вообще получил по одной звезде.

10 лучших пляжных городов Испании

Сан-Себастьян, Страна Басков (88% удовлетворенности клиентов). Нерха, Андалусия (81%). Картахена, Мурсия (80%). Шабия, Аликанте (80%). Сиджес, Каталония (80%). Алтеа, Аликанте (79%). Эстепона, Андалусия (79%). Морайра, Теулада (79%). Аликанте (78%). Кадис, Андалусия (76%).

10 худших пляжных городов Испании

Пуэрто-Банус, Марбелья (55%). Ла-Манга, Мурсия (56%). Альбир, Аликанте (57%). Фуэнхирола, Малага (58%). Торревьеха, Аликанте (60%).



Пляж Торревьеха / Фото Unsplash