В исследовании, проведенном туристическим порталом Which?, были проанализированы отзывы туристов, чтобы определить лучшие и худшие приморские города Испании. Результаты показали, что не все популярные места для летнего отдыха поразили опрошенных путешественников.

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Названы лучшие и худшие пляжные города Испании

Четыре из пяти дестинаций с самым низким рейтингом расположены на популярном побережье Коста-дель-Соль или Коста-Бланка. Удивительно, но менее известные места, такие как Кадис и Картахена, получили высокие оценки за свою пляжную инфраструктуру и богатое предложение по истории, культуры, гастрономии и напитков.

Возглавил рейтинг Сан-Себастьян – город в Стране Басков на севере Испании. Он получил 88% удовлетворенности от клиентов, в частности:

  • 5 звезд за пляжи,
  • достопримечательности,
  • еду/напитки и четыре звезды за набережную,
  • безопасность,
  • дружелюбие,
  • размещение,
  • шопинг,
  • туристическую привлекательность.

При этом Сан-Себастьян получил три звезды за сочетание цены и качества, а также только 2 звезды за тишину и спокойствие.

Сан-Себастьян в Испании
Сан-Себастьян в Испании / Фото Unsplash

А вот худшим признали элитный город-порт Пуэрто-Банус в Марбелье, где уровень удовлетворенности клиентов составил лишь 55%. В частности, местные пляж, набережную, еду/напитки и шопинг оценили в три звезды, а достопримечательности, безопасность и дружественность – в две звезды. Между тем за туристическую привлекательность, тишину и сочетание цены/качества он вообще получил по одной звезде.

10 лучших пляжных городов Испании

  1. Сан-Себастьян, Страна Басков (88% удовлетворенности клиентов).
  2. Нерха, Андалусия (81%).
  3. Картахена, Мурсия (80%).
  4. Шабия, Аликанте (80%).
  5. Сиджес, Каталония (80%).
  6. Алтеа, Аликанте (79%).
  7. Эстепона, Андалусия (79%).
  8. Морайра, Теулада (79%).
  9. Аликанте (78%).
  10. Кадис, Андалусия (76%).

10 худших пляжных городов Испании

  1. Пуэрто-Банус, Марбелья (55%).
  2. Ла-Манга, Мурсия (56%).
  3. Альбир, Аликанте (57%).
  4. Фуэнхирола, Малага (58%).
  5. Торревьеха, Аликанте (60%).

Пляж Торревьеха
Пляж Торревьеха / Фото Unsplash

  1. Виго, Галисия (61%).
  2. Калахонда, Малага (62%).
  3. Сантандер, Кантабрия (65%).
  4. Бенальмадена, Андалусия (65%).
  5. Альмерия, Андалусия (65%).