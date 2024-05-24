В исследовании, проведенном аналитиками туристического страхования InsureandGo, были проанализированы тысячи комментариев на Reddit и сотни отзывов о достопримечательностях мира, чтобы определить топ стран и городов, куда туристы больше всего стремятся вернуться. Чаще всего туристы заявляли о желании вернуться в Японию и британскую столицу Лондон.

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Какие страны и города побуждают туристов возвращаться?

Япония возглавила рейтинг. Страна известна своим цветением сакуры, изысканной кухней, богатой культурой и историческим значением. Путешественники, посетившие Японию, выражают желание вернуться, называя разнообразие достопримечательностей главной причиной своего решения.

Япония - страна, в которую туристы хотят возвращаться
Япония – страна, в которую туристы хотят возвращаться / Фото Unsplash

10 стран, в которые люди больше всего хотят вернуться:

  1. Япония;
  2. Италия;
  3. Испания;
  4. Мексика;
  5. Таиланд;
  6. Ирландия;
  7. Франция;
  8. Исландия;
  9. Греция;
  10. Германия.

Недавний опрос определил Лондон самым популярным городом для повторного посещения среди туристов. Пользователи Reddit часто упоминают такие знаковые достопримечательности, как Биг-Бен и небоскреб Шард, а также возможность покататься на двухэтажных автобусах и "почувствовать себя как дома".

Лондон - город, в который туристы хотят возвращаться
Лондон – город, в который туристы хотят возвращаться / Фото Unsplash

10 городов, в которые люди больше всего хотят вернуться:

  1. Лондон, Англия;
  2. Париж, Франция;
  3. Барселона, Испания;
  4. Нью-Йорк, США;
  5. Рим, Италия;
  6. Токио, Япония;
  7. Амстердам, Нидерланды;
  8. Берлин, Германия;
  9. Эдинбург, Шотландия;
  10. Мехико, Мексика.

Напомним, недавно туристический портал Which? проанализировал отзывы туристов, чтобы определить лучшие и худшие приморские города Испании. Результаты показали, что не все популярные места для летнего отдыха поразили опрошенных путешественников.