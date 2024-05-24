В исследовании, проведенном аналитиками туристического страхования InsureandGo, были проанализированы тысячи комментариев на Reddit и сотни отзывов о достопримечательностях мира, чтобы определить топ стран и городов, куда туристы больше всего стремятся вернуться. Чаще всего туристы заявляли о желании вернуться в Японию и британскую столицу Лондон.

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Какие страны и города побуждают туристов возвращаться?

Япония возглавила рейтинг. Страна известна своим цветением сакуры, изысканной кухней, богатой культурой и историческим значением. Путешественники, посетившие Японию, выражают желание вернуться, называя разнообразие достопримечательностей главной причиной своего решения.



Япония – страна, в которую туристы хотят возвращаться / Фото Unsplash

10 стран, в которые люди больше всего хотят вернуться:

Япония; Италия; Испания; Мексика; Таиланд; Ирландия; Франция; Исландия; Греция; Германия.

Недавний опрос определил Лондон самым популярным городом для повторного посещения среди туристов. Пользователи Reddit часто упоминают такие знаковые достопримечательности, как Биг-Бен и небоскреб Шард, а также возможность покататься на двухэтажных автобусах и "почувствовать себя как дома".



Лондон – город, в который туристы хотят возвращаться / Фото Unsplash

10 городов, в которые люди больше всего хотят вернуться:

Лондон, Англия; Париж, Франция; Барселона, Испания; Нью-Йорк, США; Рим, Италия; Токио, Япония; Амстердам, Нидерланды; Берлин, Германия; Эдинбург, Шотландия; Мехико, Мексика.

Напомним, недавно туристический портал Which? проанализировал отзывы туристов, чтобы определить лучшие и худшие приморские города Испании. Результаты показали, что не все популярные места для летнего отдыха поразили опрошенных путешественников.