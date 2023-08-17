На испанском Тенерифе вспыхнул масштабный лесной пожар: эвакуировано несколько сел
Источник:Reuters
Испанские власти приняли быстрые меры, эвакуировав четыре села, расположенные на Канарском острове Тенерифе. Эта мера была введена из-за возникновения лесного пожара в природном парке, окружающем вулкан Тейде.
На Тенерифе вспыхнул лесной пожар
В частности, были эвакуированы деревни Аррате, Чивисайя, Медиа-Монтанья и Ахафона. Для борьбы со стихией направили около 10 вертолетов, 150 пожарных и 50 военнослужащих.
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Февраль пожар вспыхнул во вторник вечером в густом лесном регионе крутых ущелий в северо-восточной части Тенерифе. Сложная местность создала значительные трудности для борющихся с огнем пожарных.
Этот пожар усилится, мы попросили дополнительные средства. Это в основном влияет на лес Корона (национальный парк), там много сосновых деревьев и лесов. Это крутая местность, поэтому нужна авиация,
– сказала президент совета Тенерифе Роза Давила.
Воду на охваченную огнем территорию парка сбрасывали с вертолетов. Ранним утром в среду огонь распространился на около 130 гектаров вблизи вулкана Тейде – высочайшей вершины Испании.
На испанском Тенерифе эвакуировали четыре села из-за лесного пожара / Фото Gerardo Ibelli
Власти Тенерифе отдали приказ об эвакуации четырех деревень и закрытии въезда в лес вокруг вулкана. В то же время два аэропорта Тенерифе работают в штатном режиме.
На Тенерифе вспыхнул лесной пожар / Фото EPA/UPG
В недавнем сообщении экстренные службы предупредили, что жаркая волна прокатилась по Канарским островам, высушив многочисленные регионы и усилив опасность разрушительных лесных пожаров.
Лесные пожары во Франции: коротко
Юго-западная Франция в огне. Лесные пожары в регионе повлекли за собой массовую эвакуацию туристов. Из кемпингов и гостевых домов спаслись более 3 000 человек в Сент-Андре и Аржеле-сюр-Мер. Лесной пожар, разгоревшийся на границе Франции и Испании, вызвал массовую эвакуацию.
Пожарные пытаются обуздать огонь полностью, для этого привлекли авиацию. Сейчас пожар локализован и он пока не угрожает населению. Пламя добралось до населенных пунктов после того, как распространилось на 500 гектаров в Восточных Пиренеях – районе, который больше всего пострадал от засухи.