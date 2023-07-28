Из-за аномальной жары лесные пожары вспыхнули в нескольких европейских странах. Ситуация осложнилась тем, что сейчас как раз сезон отпусков, поэтому нужно было спасать туристов из гостиниц. Так какая ситуация на курортах южной Европы сейчас и где до сих пор пылает – расскажем дальше.

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Греция

На нескольких греческих островах до сих пор бушуют лесные пожары. На Родосе горит 10 – 20% территории острова. Это привело к наиболее массовой эвакуации туристов за всю историю Греции: в безопасные места вывезли десятки тысяч отдыхающих. Ужасные пожары затронули приморские деревни Киотари, Греннади, Линдос, Лардос и Калатос.

Туристы на Родосе бегут из своих гостиниц / Фото AP Photo

Туристы должны были пешком уходить от своих гостиниц на Родосе, потому что к ним уже подбиралось пламя. Далее людей забирали с безопасных дорог и отвозили на ночлег в школы и спортзалы.

Более 2 500 человек эвакуировали и на греческом острове Корфу. Также до сих пор горит Эвия, а на Крите власти и спасатели – в состоянии повышенной готовности.

Италия

Лесные пожары до сих пор пылают в нескольких районах острова Сицилия. Больше всего пострадал город Палермо. Местный аэропорт снова открылся, однако некоторые рейсы отменены или перенесены. Но общественный транспорт на Сицилии не работает: не курсируют ни автобусы, ни поезда.

Пожарами также охвачены районы вокруг Катании, Трапани, Сиракузы и Мессины. Качество воздуха в этих районах очень плохое из-за значительного задымления. В некоторых населенных пунктах выключили электричество и прекратили водоснабжение.

В соседней Апулии более 2 000 туристов были эвакуированы из приморского города Виесте. Там пылает лес на склонах.

Пламя подбирается к аэропорту в Палермо / Фото AP Photo

Хорватия

Во вторник вспыхнуло в нескольких километрах к югу от популярного туристического Дубровника. Мощная жара и сильный ветер помогают огню распространяться с космической скоростью. Поэтому авиация и пожарные работают 24/7, чтобы сдержать пламя. По их словам, ситуация находится под контролем.

Испания

Также во вторник начало гореть на острове Гран-Канария. Несколько сотен жителей должны были бежать из опасной зоны. Сейчас пожары сосредоточены в районе заповедника Кальдера-де-лос-Мартелес и не угрожают курортным и пляжным локациям. Материковая часть Испании – в полной безопасности.

Португалия

Более 500 пожарных уже несколько дней одолевают огонь вблизи столицы Португалии – Лиссабона. Пожар заставил 90 человек покинуть свои дома и эвакуировать животных с ферм. Пламя охватило южный прибрежный город Кашкайш. Сейчас спасатели контролируют пожар, но опасаются сильного ветра, который может раздуть огонь снова.