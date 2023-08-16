Тысячи местных и туристов были вынуждены покинуть свои дома и кемпинги в Сент-Андре и Аржеле-сюр-Мер. Лесной пожар, разгоревшийся на границе Франции и Испании, вызвал массовую эвакуацию.

Читайте также Особенности жизни во Франции: стоимость аренды, продуктов и содержание авто

Борьба со стихией

Пожарные пытаются обуздать огонь полностью, для этого привлекли авиацию. Сейчас пожар локализован и пока не угрожает населению. Пламя добралось до населенных пунктов после того, как распространилось на 500 гектаров в Восточных Пиренеях – районе, который больше всего пострадал от засухи.

Огонь распространялся очень быстро из-за высоких температур и скорости ветра до 80 километров в час. Семнадцать пожарных получили травмы, пытаясь локализовать пламя. Огонь уничтожил около 50 мобильных домов в кемпинге Les Chenes Rouges в Аржеле-сюр-Мер.

Сейчас лесные пожары удалось остановить, поэтому они больше не угрожают населенным пунктам. Люди понемногу начали возвращаться в свои дома и кемпинги. Однако есть огромный риск дальнейших вспышек, поэтому территория остается под пристальным наблюдением.

Франция готовится к волне жары

В течение недели в регионе Восточных Пиренеев прогнозируется повышение температуры. Она может достичь 39°C из-за жаркого южного ветра. На этой неделе из-за засухи в южных регионах без водоснабжения остались 30 тысяч французов.

Прошлый год во Франции стал самым жарким за всю историю наблюдений. Многие страны южной Европы этим летом пострадали от лесных пожаров из-за двойного удара циклона Эль-Ниньо и глобального потепления. Туристов массово эвакуировали из Греции и Италии.